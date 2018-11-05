Pasaportlarda Uzunköprü diye yanlışlıkla Meriç Köprüsü fotoğrafı kullanılmış

Kurumlar; tarihi köprünün dünyaya tanıtılması amacıyla birçok girişimde bulunmuş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü'nce de hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasına köprünün fotoğrafı bastırılmıştı. Dikkat çeken detay ise aylar sonra fark edildi.
‘UZUNKÖPRÜ İSİMLİ FOTOĞRAFIN ASLINDA MERİÇ KÖPRÜSÜ’NE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI’
Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre pasaportların ilk sayfasında bulunan Uzunköprü isimli fotoğrafın aslında aynı ilde bulunan Meriç Köprüsü'ne (Mediciye) ait olduğu ortaya çıktı.
İKİ KÖPRÜ ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK SEYİR TERASI
‘ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPMIŞLAR'
Konuyla ilgili konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, hatanın düzeltilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi: Çok büyük bir hata söz konusu olmuş. Fotoğrafın ilk bakışta Uzunköprü olmadığı, Meriç Köprüsü olduğu dikkatimizi çekti. İlgili bakanlığın böyle şeylerde dikkatli olması lazım. Çok büyük bir hata yapmışlar. Ne zaman düzeltilir bilmiyorum ama dikkatsiz bir iş. Durumun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.
UZUNKÖPRÜ
Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından biri olan Uzunköprü'nün yapımına II. Murad döneminde 1427 yılında başlandı. Köprü on altı yılda bitirildi ve 1443 yılında hizmete girdi. Köprünün en büyük özelliği ise dünyanın en uzun taş köprüsü olması.
Edirne Salnamesi'nde 1392 metre uzunluğunda, 5.50 metre genişliğinde olduğundan bahsedilen köprünün, bugünkü uzunluğu 1272 metredir. Genişliği ise 1964 onarımında iki yanına balkon biçiminde genişlemeler yapılarak 6.80 — 6.90 metreye çıkarılmıştır. İlk yapımında 174 yüksek kemerli olan köprünün, günümüzde 164 yüksek kemeri ayaktadır.
Ergene kesimine rastlayan büyük gözlerin sağ ve solunda, boşaltma gözleri yer almaktadır. Köprünün toplam yedi boşaltma gözü bulunmaktadır. Köprü ayaklarında ve kemer kilit taşları üzerinde güç ve kuvveti sembolize eden bir takım hayvan figürleri ve stilize bitki motifleri bulunmaktadır. Burada yer alan hayvan figürlerinden aslanın arka ayakları arkasında Ay'ı temsil eden kadın başı görülmektedir.
Bu betimleme ile aynı yüzde aksi içerisinde lale motifi de yer almaktadır. Ayrıca diğer yüzde, yine gücü ve uzun yaşamı sembolize eden fil betimi görülmektedir.
Tamir kitabesinin alt ve üst kısmında "S" ve "C" kıvrımları ve gül motifleri mevcuttur. Günümüzde halen kullanılmakta olan köprünün, 2.55 metre yüksekliğinde, 4.50 metre genişliğinde üçgen biçimli tarih köşkü ve iki balkonu bulunmaktadır. Köprünün restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 programına alınmıştır.
Köprü, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunca 16/07/2010 tarihinde tescil edilmiştir.
MERİÇ KÖPRÜSÜ
Mecidiye Köprüsü diye de adlandırılan Meriç Köprüsü, 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış ve 1847'de bitirilmiş köprüdür.
Edirne-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri üzerinde yer alır. 263 metre uzunluk, 7 metre genişlikte, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli olup yanlara doğru eğimli özellikler taşımaktadır.
Mermer yazıtlı köşkü olan köprünün kubbesinde daha önceleri güneş motifi olduğu bilinmektedir.
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