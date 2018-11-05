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16:55 05 Kasım 2018
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    Pasaport

    Pasaportlarda Uzunköprü diye yanlışlıkla Meriç Köprüsü fotoğrafı kullanılmış

    © AA /
    Türkiye
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    Pasaportların ilk sayfasında yer alan Edirne'deki Uzunköprü fotoğrafının aslında aynı ilde bulunan Meriç Köprüsü'ne ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Çok büyük bir hata yapmışlar. Ne zaman düzeltilir bilmiyorum ama dikkatsiz bir iş. Durumun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

    Karga
    © AFP 2018 / Frank Rumpenhorst / dpa
    Yaramaz karga pasaport çaldı
    Edirne'nin Uzunköprü Belediye başkanı Enis İşbilen tarafından ilçeye de ismini veren Uzunköprü'nün UNESCO dünya mirasına girebilmesi için müracaat yapılmış, sürecin sonunda köprü geçici listeye girmişti.

    Kurumlar; tarihi köprünün dünyaya tanıtılması amacıyla birçok girişimde bulunmuş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü'nce de hazırlanan yeni pasaportların ilk sayfasına köprünün fotoğrafı bastırılmıştı. Dikkat çeken detay ise aylar sonra fark edildi.

    ‘UZUNKÖPRÜ İSİMLİ FOTOĞRAFIN ASLINDA MERİÇ KÖPRÜSÜ’NE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI’

    Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre pasaportların ilk sayfasında bulunan Uzunköprü isimli fotoğrafın aslında aynı ilde bulunan Meriç Köprüsü'ne (Mediciye) ait olduğu ortaya çıktı.

    Pasaportların ilk sayfasında yer alan ilk fotoğraf
    Twitter
    Pasaportların ilk sayfasında yer alan ilk fotoğraf

    İKİ KÖPRÜ ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK SEYİR TERASI

    Pasaport
    © AA /
    Pasaport işlemlerindeki açık 1.5 yıl sonra fark edildi
    Birbirine çok benzeyen bu iki köprü arasındaki en önemli fark ise Meriç Köprüsü'nde bulunan seyir terası. Pasaportlarda da bulunan köprü dikkatli incelendiğinde, köprünün sonunda seyir terası olduğu görünüyor. Ayrıca fotoğraf Meriç Köprüsü'nün mimari yapısı ile birebir örtüşüyor. Konuyu fark eden vatandaşlar yetkililerin bir an önce harekete geçip bu yanlışı düzeltmelerini istedi.

    ‘ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPMIŞLAR'

    Konuyla ilgili konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, hatanın düzeltilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi: Çok büyük bir hata söz konusu olmuş. Fotoğrafın ilk bakışta Uzunköprü olmadığı, Meriç Köprüsü olduğu dikkatimizi çekti. İlgili bakanlığın böyle şeylerde dikkatli olması lazım. Çok büyük bir hata yapmışlar. Ne zaman düzeltilir bilmiyorum ama dikkatsiz bir iş. Durumun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

    Pasaportların ilk sayfasında yer alan fotoğraf
    Twitter
    Pasaportların ilk sayfasında yer alan fotoğraf

    UZUNKÖPRÜ

    Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından biri olan Uzunköprü'nün yapımına II. Murad döneminde 1427 yılında başlandı. Köprü on altı yılda bitirildi ve 1443 yılında hizmete girdi. Köprünün en büyük özelliği ise dünyanın en uzun taş köprüsü olması.

    Edirne'deki Uzunköprü
    Twitter
    Edirne'deki Uzunköprü

    Edirne Salnamesi'nde 1392 metre uzunluğunda, 5.50 metre genişliğinde olduğundan bahsedilen köprünün, bugünkü uzunluğu 1272 metredir. Genişliği ise 1964 onarımında iki yanına balkon biçiminde genişlemeler yapılarak 6.80 — 6.90 metreye çıkarılmıştır. İlk yapımında 174 yüksek kemerli olan köprünün, günümüzde 164 yüksek kemeri ayaktadır.

    Ergene kesimine rastlayan büyük gözlerin sağ ve solunda, boşaltma gözleri yer almaktadır. Köprünün toplam yedi boşaltma gözü bulunmaktadır. Köprü ayaklarında ve kemer kilit taşları üzerinde güç ve kuvveti sembolize eden bir takım hayvan figürleri ve stilize bitki motifleri bulunmaktadır. Burada yer alan hayvan figürlerinden aslanın arka ayakları arkasında Ay'ı temsil eden kadın başı görülmektedir.

    Bu betimleme ile aynı yüzde aksi içerisinde lale motifi de yer almaktadır. Ayrıca diğer yüzde, yine gücü ve uzun yaşamı sembolize eden fil betimi görülmektedir.

    Vize- Pasaport- Sınır Kapısı
    © Fotoğraf : DHA
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    Köprü başında yer alan ve sonradan taşınan çeşmesinin üzerinde orijinal hali Yunan işgalinde kazınmış olan Sultan II. Mahmud'un onarım yazıtını temsilen, günümüzde bu bölüme yeni harflerle yazılmış bir mermer kitabe koyulmuştur.

    Tamir kitabesinin alt ve üst kısmında "S" ve "C" kıvrımları ve gül motifleri mevcuttur. Günümüzde halen kullanılmakta olan köprünün, 2.55 metre yüksekliğinde, 4.50 metre genişliğinde üçgen biçimli tarih köşkü ve iki balkonu bulunmaktadır. Köprünün restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 programına alınmıştır.

    Köprü, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunca 16/07/2010 tarihinde tescil edilmiştir.

    MERİÇ KÖPRÜSÜ

    Mecidiye Köprüsü diye de adlandırılan Meriç Köprüsü, 1842'de Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış ve 1847'de bitirilmiş köprüdür.

    Edirne-Karaağaç yolunda, Meriç Nehri üzerinde yer alır. 263 metre uzunluk, 7 metre genişlikte, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli olup yanlara doğru eğimli özellikler taşımaktadır.

    Mermer yazıtlı köşkü olan köprünün kubbesinde daha önceleri güneş motifi olduğu bilinmektedir.

    Edirne'deki Meriç Köprüsü
    Twitter
    Edirne'deki Meriç Köprüsü

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    Etiketler:
    Meriç Köprüsü, Uzunköprü, Mehmet Andaç, Enis İşbilen, Edirne
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