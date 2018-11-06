AK Partili Çelik: Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, "Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi. Belli bir dereceye kadar bu yapının tesiri altında kaldı. İstediği bazı istekleri yürütemedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye tam bağımsızlığına kavuşmuştur" dedi.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Cenbey, Belgin Uygur ve Mutlu Aydemir, Öğretmenevi'nde değerlendirme toplantısı düzenledi. Balıkesir'deki medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda milletvekilleri adına konuşan Adil Çelik, toplantıdaki vekillerin Balıkesirli olduğunu söyledi. "Balıkesirli, Balıkesir'in evladı olan kişileriz" diyen Çelik, halkın kendilerine verdiği milletvekilli görevini en iyi şekilde yapmak istediklerini belirtti.

'TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra döviz ve faize yönelik, finansal saldırılarla kaşı karşıya kaldığını söyleyen Çelik, bu durumun hiçbir makul izahının olmadığını ifade etti. Bu durumun Türkiye ekonomisini zor duruma soktuğunu belirten Çelik, "Zaten döviz rakamları, faiz oranları bunun bir göstergesi. Hükümetimiz de bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Dövizin ateşi belli bir noktaya kadar düştü. Düşüş trendinde. Tabii belli bir yerde kalacaktır, eski durumuna gelmesi mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte faiz oranlarını da daha makul seviyelere inmesini beliyoruz. Bu faiz oranları ile esnafımızın çalışması, işini yürütmesi öyle kolay değil. Bu faiz oranlarının da inmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da faiz oranlarına ekstra hassasiyet gösteriyor. Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle yatırımcının yatırım yapması zorlaşıyor, üretim ve istihdam zorlaşıyor. Türkiye'nin büyümesi önünde büyük bir engel. Ekonomik tedbirlerle birlikte faiz ve döviz sürecini atlatıp, Türkiye normalleştiği takdirde büyümeye devam edecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE OPERASYON ÇEKİLECEK ÜLKE KONUMUNDAN ÇIKMIŞTIR'

Son açıklanan ihracat rakamları ile Türkiye'nin rekor kırdığına dikkat çeken Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: Son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık

"Döviz yükseldiği, Türk Lirası değer kaybettiği halde, buna rağmen ihracatımız yeni bir rekor kırdı. Bu da yapılan bütün saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunun bariz göstergesi. Zarar vermiyor mu, elbette zarar veriyor ama Türkiye eskisi gibi üç-beş hamleyle sarsılmıyor. Onların bazı enstrümanları vardı. Eskiden muhtıra vardı. Anayasa Mahkemesi'ni devreye sokuyorlardı, yeri geldiğinde kapatma davası açıyorlardı. Veya meydanlara çıkıp algı oluşturmaya çalışıyorlardı. Gezi Olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, denemedikleri yol kalmadı. En sonunda parayı kurşun gibi kullanıp saldırı yapmaya çalıştılar. Zarar verdiler mi, elbette verdiler. Sıkıntı çektik, çekmeye de devam ediyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti artık böyle kolaylıkla operasyon çekilecek bir ülke olmaktan çıkmıştır. Emir komuta ile yönetilecek, uzaktan verilen talimatlarla yönetilecek, IMF'den gelen bir şekil, kurallarla emirler yağdıracağı bir ülke olmaktan çıkalı çok oldu."

'AK PARTİ VE ERDOĞAN İLE TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZLIĞA KAVUŞTU'

Dış güçlerin Türkiye'yi güçlenmemesi için yıllarca engellediğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, "Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi. Belli bir dereceye kadar bu yapının tesiri altında kaldı. İstediği bazı istekleri yürütemedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye tam bağımsızlığına kavuşmuştur. Ekonominiz ve ordunuz güçlü olacak. Türkiye de bugün bu noktaya gelmiştir. Zaman zaman tabii, Türkiye zor bir coğrafyada, yorgunluk alametleri de olmuyor değil. AK Parti'nin girdiği seçimler çok önemli. Çünkü bir seçim kaybettiğiniz zaman elde edilen kazanımlarsa kayboluyor. Daha önceki kazanımların anlam ifade etmesi için önünüzdeki seçimleri de kazanmanız gerekiyor. Böyle bir mecburiyet var. Yılgınlık ve yorgunluk gösteren olmuyor mu? Elbette var. Biz bağımsız ve güçlü olmak istiyorsak, kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmeyecekler. Bizimle sürekli uğraşacaklar. Ne olduruyorlar, ne öldürüyorlar. Yıllarca bizi bu seviyede tuttular. Ne oldurdular, ne öldürdüler. Allah'ın izni ile o safhaları geçtik. Kendi kaderimizi tayin edecek noktaya geldik. Bu mücadele de bitmez. Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. Yapılan baskılara hiçbir şekilde boyun eğmez" diye konuştu.

'KURU LAFLARLA MİLLİYETÇİLİK OLMUYOR'

Türkiye'nin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Çelik, "Kuru laflarla milliyetçilik olmuyor. Ordunuz ve ekonominiz güçlü olacak. Size operasyon çekemeyecekler. Siz gerçekten bağımsız olmak istiyorsanız gereğince güçlü olmak zorundasınız. AK Parti bu ülkeyi bu duruma getirmiştir, en büyük milliyetçilik de budur. Misyonumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyorum ama AK Parti'nin misyonunu tamamladığını da düşünmüyorum. Salt ekonomik hadiseler değil, yapılan demokratik hamleleri de düşünecek olursak, AK Parti devlet ve milleri kaynaştırma projesidir. Bizler bunun temsilcileriyiz. Biz halkız, sağdan soldan yamanmadık, halkın içinden gelip temsilcisi olduk. Bu millet artık kendini yönetiyor. Artık devlet ve milletin barışıp, birleşmesi gerekiyor" dedi.

Çelik'in konuşması ardından milletvekilleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.