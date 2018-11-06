'AK Parti'de İzmir için Hamza Dağ ve Atilla Kaya'nın isimleri öne çıkıyor'

Deniz Sipahi, "Özhaseki'nin İzmir yorumu üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısında"İzmir için çok konuşulan isimleri yazdım ve yazımın sonunda 'Varsa bir başka bilen ya da ilavesi olan mesajları bekliyorum' dedim" ifadesini kullandı.
— AK Parti'ye gelince… Daha önce yazdığım isimler şöyleydi. Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül… Özgener'in ismi uzun bir süredir listenin en başında gözüküyor. Ancak kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmiş olması ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi ve bunları yarım bırakmak istemediği konuşuluyor.
— Son günlerde konuşulan iki önemli isim de Hamza Dağ ve Atilla Kaya… Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor.
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