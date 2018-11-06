BBC: Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetini örtbas etmek için Türkiye'ye uzmanlar gönderdi

BBC'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne dair yayımlanan haberde, üst düzey bir Türk yetkilinin "Suudi Arabistan, cinayet sonrası İstanbul'daki başkonsolosluğuna bir toksikolog (zehir bilimci) ve bir kimya uzmamı gönderdi" dediği iddia edildi.

© REUTERS / REUTERS İngiltere ile Kanada başbakanları 'Kaşıkçı' cinayetini görüştü

Haberde adının açıklanmaması koşuluyla konuştuğu ileri sürülen üst düzey yetkiliye göre Ankara, Suudi Arabistan'ın bu uzmanları, Türk ekiplerin girişi öncesi Başkonsolosluğun temizlenmesi için gönderdiğine inanıyor.

Suudiler geçen ay Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmiş fakat 2 Ekim'de tam olarak neler yaşandığıyla ilgili çelişkili bilgiler vermişti.

Türk yetkililer Kaşıkçı'nın boğulduktan sonra bedeninin parçalara ayrıldığını düşünüyor.

Kaşıkçı'nın iki oğlu Pazar günü Washington'da Amerikan CNN televizyouna konuşmuş, "Artık tek istediğimiz onu Medine'deki aile mezarlığımıza gömebilmek. Bunu Suudi yetkililere ilettik ve umarız bir an önce gerçekleşir" demişlerdi.