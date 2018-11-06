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08:48 06 Kasım 2018
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    Başbakan Binali Yıldırım

    Fatih Altaylı: HDP'li Sancar, 'Binali Bey'e çok saygı duyuyoruz, bu tartışmaya onu sokmak istemedik' dedi

    © AA / İsa Terli
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım için "Kendisine çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden bu tartışmayla Binali Bey’i sıkıntıya sokmak istemedik” dediğini ileri sürdü.

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA /
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    Fatih Altaylı, "Son Başbakan'la 5 gün izlenimleri" başlığıyla yayımlanan yazısında "Öncelikle şunu belirteyim: Binali Yıldırım tüm partilerde olumlu intiba bırakmış iyi bir TBMM Başkanı. Bunu söyleyince 'Yalakalık yapıyorsun' diyenler olacaktır. Alakası yok" ifadesini kullandı.

    Yazısına bir örnek vererek devam eden Altaylı, şunları kaydetti:

    — Buenos Aires'te Büyükelçilik rezidansında Yıldırım ve milletvekilleri ile sohbet ediyorduk. Bu sohbet sırasında Binali Bey'e yerel seçimler ve HDP ile ilgili bir soru sordum. Binali Bey, kırıp dökmeden, kimseyi kırmayacak ve Anayasal Hukuk Devleti kavramının zedelenmesini önleyecek türde bir yanıt verdi. Bu sırada TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Prof. Mithat Sancar lafa girdi ve "Fatih Bey, bu konuyu kapatalım" dedi.

    — Daha sonra rezidansın bahçesinde Mithat Bey ile sohbet ederken, "Yanlış anlamayın. Konuyu kapatmak istememin nedeni Binali Bey'e olan saygımız ve muhabbetimiz. Kendisi gerçekten son derece pozitif, konulara çok yapıcı yaklaşan bir Meclis Başkanı. Kendisine çok saygı duyuyoruz. Bu yüzden bu tartışmayla Binali Bey'i sıkıntıya sokmak istemedik" dedi. Tüm milletvekilleri ile sıcak bir ilişkisi olduğunu tüm seyahat boyunca gözlemledim. Tam bir tarafsız, tüm partilere eşit mesafede durmaya çalışan ama AK Partili kimliğini unutmadan bunu yapmayı beceren bir Meclis Başkanı portresi gördüm.

    'İSTEMEDEN EVET DİYEBİLİR'

    Binali Yıldırım
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Altaylı, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterileceği yolundaki iddiaya da köşesinde yer verdi.

    "Bu konuyu ilk gündeme getiren ve bu köşede yazan bendim. O sırada Başbakan olan Binali Bey, benim bu yazıma oldukça kızmıştı ve esprili bir şekilde 'Niye bana bir iş bulmaya çalışıyorsunuz. Benim iyi kötü bir işim var' diyerek herkesi tebessüm ettirmişti" hatırlatması yapan Altaylı, şöyle devam etti:

    — Ancak bu mesele hâlâ gündemde ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı çokça geçiyor. Binali Yıldırım'ın ekibi bu konu ile ilgili olarak "Belediye başkan adaylığını konuşmak istemiyor" diye uyardı ama sormadan olmazdı. Bu soruya her zaman verdiği gibi, kaçamak bir yanıt verdi. Fatih Çekirge'nin de yazdığı gibi, "Memlekete hizmetten kaçamayız" türü bir yanıt. Benim anladığım ise şudur: Binali Yıldırım TBMM Başkanı olmaktan son derece memnun. Başka bir göreve talip değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda ısrarcı olursa "İstemem" diyebilir fakat ısrarcı olmaz ve sonunda kabul eder. Tabii bu benim değerlendirmem. Hissiyatım AK Parti'nin özellikle İstanbul için CHP'yi beklediği. CHP'nin aday profiline göre bir aday belirleyecekler.

    Etiketler:
    tartışma, Sevgi, saygı, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, HDP, Mithat Sancar, Binali Yıldırım, Fatih Altaylı, Türkiye
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