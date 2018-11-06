Sayıştay'da denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcısı değişti

© AFP 2018 / KARIM SAHIB Hac ve umre harcamaları Sayıştay denetiminden çıkarıldı

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay'ın üst yönetiminde 2 Kasım 2018 günü dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

1992'den bu yana kurumda görev yapan Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker'in yerine 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Zekeriya Tüysüz atandı.

Söz konusu atama kararı, Sayıştay'ın internet sitesinde yer aldı. Buna göre Tüysüz, yeni görevine 2 Kasım 2018'de başladı.

Oda TV'de yer alan habere göre ise denetimin başındaki isim olan Fikret Çöker'in kendi isteğiyle mi görevinden ayrıldığı yoksa el mi çektirildiği henüz bilinmiyor.