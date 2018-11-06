LÖSEV'in kumbarasını çaldılar

Bursa'da lösemili çocukların tedavilerinde kullanılacak bağışları toplamak üzere işyerlerine bırakılan kumbaralar bir hırsızlık çetesi tarafından tek tek çalındı. Hırsızlar güvenlik kameralarında görüntülenmelerine rağmen yakalanamadı.

Herhangi bir koruması bulunmayan kumbaralar belli aralıklarla vakıf çalışanları tarafından yenileriyle değiştiriliyordu.

© Fotoğraf : DHA Kiliseye benzetildiği için bağış yapılmayan cami, 12 yıldır tamamlanamadı

Kumbaralar zaman zaman kayboluyordu ancak Bursa'da bir çete kendine özellikle LÖSEV kumbaralarını hedef seçti. Nilüfer ilçesindeki 4 işyerinde bulunan kumbaralar bir çete tarafından tek tek çalındı. LÖSEV yetkilileri hırsızlardan şikâyetçi oldu ancak hırsızlar henüz yakalanmadı.

POLİS YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'in haberine göre kamera kayıtlarına bakıldığında çete iki kişi olarak çalışıyor. Biri gözcülük yaparken, diğeri dükkânın içini kontrol ediyor ve kimsenin görmediğinden emin olunca kumbaraları ceketinin altına saklayarak götürüyor. Kamera kayıtlarında hırsızların yüzleri de açıkça görünüyor. Polis yetkilileri hırsızların yakalanması için çalışma yürütüyor. LÖSEV gönüllüleri ve kumbaraların konulduğu dükkânların sahipleri de bağış kumbaralarını korumak için nöbete başladı. Gönüllüler sosyal medya hesaplarından kumbaraların korunması için çağrı yaptı.

O KUMBARALAR HAYAT KURTARIYOR

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 1998 yılında Pediatrik Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından Ankara'da kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanında lösemili çocuklara yardım dağıtan, tedavilerini üstlenen LÖSEV bağışlarla ayakta duruyor.