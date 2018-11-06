Akit yazarından Aile Bakanı'na 'Sıla' tepkisi: Ben olsam önce 'Kocanız mı dövdü?' diye sorardım

Yeni Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu'nu arayarak "Geçmiş olsun" demesine tepki gösterdi.

Yavuz Bahadıroğlu,"Salâ ve Sıla" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yenikapı mitingine 'Show' diyen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında, 'Tayyip ya ölü ya diri ele geçirilecek, başka çözüm yok' diye twit atan Sıla'yı arayarak 'Geçmiş olsun' diyor" ifadesini kullandı.

"Ben olsam öncelikle; 'Kocanız mı dövdü' diye sorardım" diyen Bahadıroğlu, şöyle devam etti:

— Çünkü Aile Bakanı'nın sorması gereken sorunun "aile" ile ilişkili olması lazım… "Kocam değil, erkek arkadaşım dövdü" dediği anda da, "Ne haliniz varsa görün!" deyiverir, telefonu yüzüne kapatırdım!

Bahadıroğlu'nun köşe yazarlığı yürüttüğü gazetesi Yeni Akit de, olaya dair şu yorumu yaptı:

— Gecenin bir yarısı oyuncu Ahmet Kural'ın evine gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu'na dayak atması ülke gündemini fuzuli yere meşgul ederken Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gayrimeşru ilişkiyi destekleyenlere telefon etmesi büyük tepki çekti.