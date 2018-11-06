Alişan: Fantezi erkek olmaktan kurtuldum

Türkücü Alişan, bugüne dek aldığı ödüllerin üzerinde hep 'En İyi Fantezi Erkek' yazdığını belirterek “İlk kez böyle ucu açık bir tamlamayla değil de ‘En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı’ yazan bir ödül alıyorum. Fantezi erkek olmaktan kurtuldum, teşekkür ediyorum” dedi.

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, Magazinkolik haber sitesinin 11. yılının şerefine düzenlenen Yılın En'leri töreninde yaşananlara dair bir yazı kaleme aldı.

"Nurcan Sabur, Magazinkolik'e en az onun kadar emek veren eşi Esin Sabur ve turizmci kızları ile karşıladı tüm misafirleri. O heyecanlı ve içten halleri yıllar süren başarılarının anahtarıydı aslında" diyen Gedik, devamında "Gecede pek çok ünlü isim ödül aldı, güzel, anlamlı konuşmalar yaptı. En esprili konuşma ise Alişan'dan geldi" ifadesini kullandı.

"Alişan'ın bugüne dek aldığı ödüllerin üzerinde hep 'En İyi Fantezi Erkek' yazarmış" diyen Gedik, türkücünün şunları söylediğini aktardı:

— İlk kez böyle ucu açık bir tamlamayla değil de ‘En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı' yazan bir ödül alıyorum. Fantezi erkek olmaktan kurtuldum, teşekkür ediyorum.