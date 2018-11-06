Çaycıların 'marka' kavgası kanlı bitti

Birbirlerine saldıran taraflar, kavganın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Aile büyüklerinin araya girmesiyle taraflar şikayetlerini geri çekti. Olay günü tekrar karşılaşan Dağoğlu ve Demirtaş arasında yine kavga çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Demirtaş'ın çocukları 19 yaşındaki Fatih Demirtaş ve 16 yaşındaki H.D de kavgaya karıştı. Kavgada, Muhittin Dağoğlu boğazından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Dağoğlu, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılmadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçağı kullanan H.D. ile ağabeyi Fatih ve babaları Nezir Demirtaş'ı gözaltına aldı. Yaşı küçük olduğu için H.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 oğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Çay markası için tartıştığı Muhittin Dağoğlu'nu öldüren baba Fatih DemirtaşDHA
- Kavgaya karışan 16 yaşındaki H.DDHA
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