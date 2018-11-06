Ziynet Sali'den Sıla açıklaması: Arkadaşlar saçmalamayın

Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu'nun sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği geceyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Olay öncesi Sıla'yla yazıştığı ileri sürülen Sali, "Saçmalamayın" dedi.

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan olay gecesine dair ortaya atılan iddialar arasında Ziynet Sali'nin adı da geçiyordu.

İddiaya göre, Ahmet Kural, Ziynet Sali — Sıla arkadaşlığından çok rahatsızdı ve ikilinin görüşmesini istemiyordu.

Olay gecesi Sıla'nın telefonuna Ziynet Sali'den mesajlar geldiği, mesajları gören Ahmet Kural'ın "Hani siz görüşmüyordunuz?" dediği ileri sürüldü. Sözlü tartışmanın bir anda fiziki şiddete dönüştüğü iddia edildi.

Söz konusu iddiayla ilgili olarak Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında konuşan Sali, "Arkadaşlar saçmalamayın" dedi.

'AHMET KURAL YASAKLI MADDE KULLANIYORDU'

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucu Bircan Bali ise, Kural'ın yasaklı madde kulandığını iddia etti.

"Ahmet Kural yasaklı madde kullanımı için bir terapi görüyor ve terapiye onu Murat Cemcir götürüyor. Bu benim iddiam. Böyle bir istihbarat aldım ve sizinle paylaşıyorum" diyen Bali, şöyle devam etti:

— Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Kural, gerçekten herhangi bir maddenin tesiriyle mi bunu yaptı bilmiyorum. Bir yerden haklılık payı çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Ama Murat Cemcir'in de bildiği o psikoloğa gittiğini biliyorum.