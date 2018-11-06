Ezhel yeniden hakim karşısında: Ürettiklerim sanat eserleridir

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Sercan İpekçioğlu ve avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.
TEK CÜMLELİK SAVUNMA YAPTI
Kimlik tespitinin ardından Ezhel'in savunmasına geçildi. Sanatçı olduğunu söyleyen Ezhel, "Benim kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
'EVİNDE ARAMA YAPILDI ANCAK HERHANGİ BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI'
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezhel rumuzunu kullanan şüpheli Sercan İpekçioğlu'nun internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği belirtiliyor. Şüphelinin evinde arama yapıldığı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin kan örneğinde ise esrar etkin maddesi olan THC metaboliti bulunduğu belirtildi. Şüphelinin seslendirdiği şarkılarda ve şarkı sözlerinin bütünündeki anlatımda uyuşturucu maddenin kullanımını özendirdiği savunulan iddianamede, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.
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