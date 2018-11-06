MHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu

MHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Levent Bülbül oldu.

LEVENT BÜLBÜL KİMDİR?

Muhammet Levent Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den Sakarya 1'inci sıra milletvekili adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

Bülbül, 1980 Hendek doğumlu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapıyor.