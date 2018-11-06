Erdoğan: Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor, evladım illa da burs yok

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ve kredi konusuna değinerek, "Bazı öğrencilerimiz illa da burs diyor. Evladım, illa da burs yok! Sen krediye de müracaat etsen, faiz uygulaması yok. Size en uygun taksitlerle ve sigortalı işe girdiğiniz zaman devlet bunu sizden tahsil edecek" diye konuştu.

AK Parti iktidarının 17. yılına girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz cumartesi günü önemli bir yıl dönümünü geride bıraktık. 3 Kasım itibarıyla göreve başlayan AK Parti iktidarının 17. yılına girdik. Milletimiz tercihini her seçimde AK Parti'den yana koyarak Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarma hedefimize destek vermiştir" dedi.

© AA / Kayhan Özer Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, "16 yılda 14 seçimle milletimizin karşısına çıktık, her defasında durmak yok, yola devam mesajı aldık. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserleri hatırladığımızda bu teveccühün boşa olmadığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitim konusunun Türkiye'nin asırlardır üzerinde durduğu ancak bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir mesele olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hani bir aralar sağ olsun bir dostumuzun lafı vardı, 'Oxford'u Hakkari'ye getirdiniz de okumadık mı?' gibi. Biz işte bunu yaptık, üniversiteleri oralara getirdik. Biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız" diye konuştu.

CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: "Ana muhalefet partisinin çapsız, kalitesiz, içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz."

'BEN SİZLERE GERÇEKLERİ ANLATIYORUM, HAVADAN SUDAN KONUŞMUYORUM'

Eğitimden sağlığa, terörle mücadeleden et fiyatlarına kadar birçok konuda açıklama yapan Erdoğan'ın ifadelerinden satır başları şöyle:

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: Son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık

- Eğitim davası bu milletin asırlardır üzerinde durduğu ancak bir türlü istediği neticeyi alamadığı bir mesele. Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan 120.2 milyar liraya çıkararak bütçede ilk sıraya yükselttik. Sınıf mevcudu ortalama 30, 166 milyon kitabı öğrencilerimize ücretsiz dağıttık.

— Ben sizlere gerçekleri anlatıyorum. Havadan sudan konuşmuyorum. Öğrencilik yıllarımızda 70-75 kişilik sınıflarda biz okuduk.

— Üniversiteli öğrencilerimizin sayısını 7 milyon 600 bine ulaştırarak, neredeyse her evladımız için eğitim kapısının açık kalmasını sağladık. Üniversite sayısını 75'ten 206'ya çıkardık. Biz bunu sağladık, okumayı da siz başaracaksınız.

'İMAM HATİP OKULLARINA YAPILAN HAKSIZLIĞA SON VERDİK'

— 4+4+4 sistemi ile meslek liseleri ve imam hatip okullarına yapılan haksızlığa son verdik.

- Yüksek öğrenimde kredi, burs ücreti 1 Ocak'tan itibaren 500 lira.

— Bazı öğrencilerimiz 'illa da' burs diyor. Evladım, illa da burs yok! Sen krediye de müracaat etsen, faiz uygulaması yok. Size en uygun taksitlerle ve sigortalı işe girdiğiniz zaman devlet bunu sizden tahsil edecek.

— Hani bir aralar sağ olsun bir dostumuzun lafı vardı, 'Oxford'u Hakkari'ye getirdiniz de okumadık mı?' gibi. Biz işte bunu yaptık, üniversiteleri oralara getirdik.

'BİZ DAMDAN DÜŞTÜK BAY KEMAL'

— Sağlık, en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Sağlık sistemini baştan sona değiştirdik. Bugün ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kalan kimse yoktur.

- Ambulans sayısını 618'den 5 bine çıkardık. Ambulans uçaklarını ülkemize biz getirdik. Şehir hastaneleri geliyor. Sağlık alanında yeni çığır açıyoruz.

— 4 arkadaşımız seçim çalışmasına giderken trafik kazası geçirdik. Garibim Osman'ın eli yaralandı. İlacı tutuşturdular eline, biz 4 kişi minibüste yatıyoruz. Bolu'ya geldik, burada da soruyorlar: 'Sigortalı mısınız, emekli mi?' Ya komadayız görmüyor musun? Bunu mu soruyorsun? Bay Kemal'in SSK Genel Müdürlüğü dönemi işte böyleydi. Biz damdan düştük Bay Kemal.

'NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA HEPSİNİ TEPELEDİK, TEPELİYORUZ, TEPELEYECEĞİZ'

— Adalet sisteminin vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmesi için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. İnşa ettiğimiz 224 adalet sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma mekanlarını yapılan işin önemine uygun hale getirdik. Emniyet konusu önceliklerimizin başında yer almaya devam ediyor.

© AA / Özge Elif Kızıl Erdoğan: Fırat'ın doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapacağız

- Karanlık güçlerin beslediği büyüttüğü ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Türkiye, terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır.

— Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik.

— DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur.

'BAY KEMAL KISKANSAN DA PATLASAN DA ÇALIŞACAĞIZ'

— Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Evinden çıkıyorsun yarım saatte bilemedin 45 dakikada havalimanındasın. Ey CHP zihniyeti ve diğerleri siz ne yaptınız?

- Bay Kemal, çalışıyoruz, kıskansan da patlasan da çalışacağız. Gençler biz dimdik ayaktayız. Şimdi 31 Mart'ı göreceğiz ona göre.

— Beyefendi 'Cumhuriyeti Bayramı resepsiyonu Ankara'da yapılır, Ankara dışında yapılamaz' diyor. Sen bizim nice birçok kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da, Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan, resmi olmayan yollarla geçti. Devlet nedir, devlet adamı olmak nedir, sen bunları unuttun, bunları yapamıyorsun. Kutlamamızı yaptık, 29 Ekim Cumhuriyet kutlamasına İstanbul Havalimanı hediyemiz oldu. Nasibin yok nasibin.

'VATANDAŞA UCUZ ET YEDİRMEKTE KARARLIYIZ'



— Kısa bir zamanda artık hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz. Vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlıyız.

'BİZİM KARŞIMIZA DA ÇIKA ÇIKA CHP VE ONUN BAŞINDAKİ BİR AVANE ÇIKTI'

- Ana muhalefet partisinin çapsız, kalitesiz içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. İnsan siyaset arenasına çıktığında az çok ele gelecek bir rakip görmek istiyor. Güçlü muhalefetiniz yoksa demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki bir avane çıktı. Ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz.

— Bu zat CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye başkanını örnek veriyor. Her yeri kreşlerle donattığını söylüyor. Arkadaşlar araştırdılar. Büyükşehir belediyesinin yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş fakat eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Artık psikiyatrist mi olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur, sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarlar herhalde. Bu zatın yalanlarını ortaya dökmekten, tazminat almaktan yoruldum.

— Belediye başkan adaylıkları için başvurular başladı. 12 Kasım'da sona erecek.