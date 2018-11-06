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13:45 06 Kasım 2018
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    içme suyu, plastik su, pet şişe

    Su satışında tavan fiyat belirlendi

    © REUTERS / Toby Melville
    Türkiye
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    İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya: "Su temel besin maddesi olduğu için satışı tarifeye bağlı. Su satışında fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladık" açıklamasında bulundu.

    İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, suyun temel besin maddesi olduğu için satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirterek, su fiyatlarına gelen zamlardan sonra satışlarda fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladıklarını, belirlenen rakamların üzerinde satış yapılamayacağını söyledi.

    Akkaya, yaz aylarında döviz kurundaki hızlı yükseliş sonrası plastik su şişelerine zam geldiği iddiasıyla su fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yapıldığını anımsattı.

    Canan Karatay
    © AA / Arşiv
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    O dönemde de bir açıklama yaparak zamların gerçeği yansıtmadığını kaydettiklerini dile getiren Akkaya, "Araştırmalarımızda çok fahiş zamlar yapıldığını görmüştük. Tamam pet şişenin hammaddesi ithal ediliyor ama yüzde 60'lara varan zam söz konusu değildi." diye konuştu.

    Akkaya, hem imalatçıların, hem dağıtıcıların, hem de perakendecilerin yaz aylarını da fırsat bilerek suyu zamlı sattığını kaydederek, bunun önüne geçmek için çok gayret gösterdiklerini anlattı.

    Oda olarak 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine göre temel besin maddesi olduğu için suyun satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu zamlardan sonra en son 3 yıl önce belirledikleri fiyat tarifesini güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

    'TÜM KALEMLERİ HESAPLADIK, TARİFEYİ 39 İLÇEYE GÖNDERDİK'

    Akkaya, su ve ekmeğin tarifeye bağlı olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Dolar
    © REUTERS / Marcos Brindicci
    Götürdüğü 2 bardak su için 10 bin dolar bahşiş aldı
    - Yeni tarifeyi belirlerken hem nakliyeyi, hem imalat maliyetini, hem dağıtımı yani tüm kalemleri dikkate aldık. Yeni tarifemizde zam oranı 3 yıl önceki tarifemize göre yüzde 21-25 arasında oldu. Şu anda bu fiyatlar imalatçıyı kurtaracak fiyatlardır. İstanbul'daki yakın membalarda bu fiyatların altında su satanlar var. Yeni tarifeyi çıkardıktan sonra önce üst birliğimiz olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderdik. Onlar onayladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Orada 15 gün bekledi, herhangi bir itiraz olmadan kabul edildi. Şu anda 39 ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Piyasanın denetlenmesi için tarifemiz belirlendi. Bundan sonra görev vatandaşlarımıza, basına, görevlilere düşüyor.

    'DAMACANA SUYUN TAVAN FİYATI 9,5 LİRA'

    Akkaya, doların gerilediğini ancak zamların geri alınmadığını kaydederek yeni fiyatı belirlerken özellikle polikarbon damacana şişe sularının üzerinde durduklarını söyledi.

    Dar gelirli vatandaşların genelde bu damacana suları kullandığını dile getiren Akkaya, ancak tarifede bardak sudan 19 litre damacanalara kadar her tür suyun fiyatını belirlediklerini aktardı.

    Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade ederek, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana suyun ise en fazla 11 liraya satılabileceğinin altını çizdi.

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