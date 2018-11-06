Su satışında tavan fiyat belirlendi

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, suyun temel besin maddesi olduğu için satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirterek, su fiyatlarına gelen zamlardan sonra satışlarda fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladıklarını, belirlenen rakamların üzerinde satış yapılamayacağını söyledi.
Akkaya, yaz aylarında döviz kurundaki hızlı yükseliş sonrası plastik su şişelerine zam geldiği iddiasıyla su fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yapıldığını anımsattı.
Akkaya, hem imalatçıların, hem dağıtıcıların, hem de perakendecilerin yaz aylarını da fırsat bilerek suyu zamlı sattığını kaydederek, bunun önüne geçmek için çok gayret gösterdiklerini anlattı.
Oda olarak 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine göre temel besin maddesi olduğu için suyun satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu zamlardan sonra en son 3 yıl önce belirledikleri fiyat tarifesini güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.
'TÜM KALEMLERİ HESAPLADIK, TARİFEYİ 39 İLÇEYE GÖNDERDİK'
Akkaya, su ve ekmeğin tarifeye bağlı olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
'DAMACANA SUYUN TAVAN FİYATI 9,5 LİRA'
Akkaya, doların gerilediğini ancak zamların geri alınmadığını kaydederek yeni fiyatı belirlerken özellikle polikarbon damacana şişe sularının üzerinde durduklarını söyledi.
Dar gelirli vatandaşların genelde bu damacana suları kullandığını dile getiren Akkaya, ancak tarifede bardak sudan 19 litre damacanalara kadar her tür suyun fiyatını belirlediklerini aktardı.
Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade ederek, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana suyun ise en fazla 11 liraya satılabileceğinin altını çizdi.
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