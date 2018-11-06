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13:45 06 Kasım 2018
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    Nilgün Bodur

    Nilgün Bodur canlı yayında eski sevgilisiyle tartıştı: Ben de şiddet gördüm

    © Fotoğraf : Facebook
    Türkiye
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    'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim' adlı kitabı tartışmalara neden olan Nilgün Bodur, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

    Nilgün Bodur, canlı yayında Ahmet Kural- Sıla olayına dair açıklamalarda bulundu. Nilgün Bodur, "Ben de son ilişkimde şiddet gördüm. 6 ay uzaklaştırma aldırdım. Şiddet gören utanmaya başlıyor. Şiddet gören kadın, 'hata bende mi?' diye düşündüğü için susuyor" açıklamasında bulundu.

    Nilgün Bodur
    © Fotoğraf : Facebook
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    Nilgün Bodur'un eski sevgilisi canlı yayına telefonla bağlanarak, "Kadına değil erkeğe şiddet var. Beni kendi reklamı için kullanamaz. Madem şiddet vardı neden iki ay bekledi? Nilgün Bodur alkol ve antideprasan kullanan bir insandı. Asıl beni kendisi darp etti. İki kez boğazıma sarıldı, arkadaşlarımın yanında. Ben üç çocuk babasıyım, bir iş adamıyım sosyal çevrem var benim. 10 gün boyunca işe gidemedim. Ben de darp raporu aldım. Nilgün beni evine zorla getirttirdi" diye konuştu.

    'KÖR KÖPEĞİME TEKME ATTI'

    Eski sevgilisinin iddialarına Nilgün Bodur, şu şekilde cevap verdi:

    — Ben elimi bile kaldırmadım. Bir insanın yaptığı için özür dilemesi vardır. Siz o şiddeti yaşarken hayatınızdan korkuyorsunuz. Hani diyor ya 'benim çevrem var' diye. Gökhan'ın eski eşinden uzaklaştırma kararı varmış. Aylar önce evime geldiğinde 'sus' diye boğazına sarıldım çenesini tuttum. Ben darp raporu aldım diye o da darp raporu alıyorsa ben o hastaneyi de mahkemeye veririm. Kendisi benim kör köpeğime tekme atmış bir insan. Ne darp raporu bu?"

    'KİM REZİL OLUR ACABA'

    — Komşumun yanında bana küfretti. Hepimiz zor dönemlerden geçebiliriz. Öfke kontrol sorunu olabiliyor insandan. Benim telefonumu paramparça etti, ben bunu affettim. Affettiğiniz şey daha fazla şiddetle sonuçlanıyor. Susmamalı insanlar böyle bir durumda. 'Seni tüm Türkiye'ye rezil edeceğim' diyordu. Kim rezil olur acaba öyle bir durumda? Ben bu olaylar yaşandığında Türkiye'yi terk etmek istedim."

    'ŞİDDETİ AFFETMEMEMİZ GEREKİYOR'

    Nilgün Bodur
    © Fotoğraf : Facebook
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    - Ben duygu sömürüsü yapan bir insan değilim. Umarım bu yaşananlar ders olur. Tabii ki erkekler şiddet uyguladıktan sonra pişman oluyorlar. Şu anda hayal gibi bir hayat yaşıyorum sosyal medya sayesinde. Bugün bu programda, iki aylık gözyaşımı akıttım şu anda. Komşumun yanında çelik bir çekecek fırlattı bana. Bir insan bana küfür edebilir, ama bana 'sen kimsin ki kitap yazacaksın?' dememeli. Şiddeti asla affetmemiz gerekiyor."

    Seda Akgül canlı yayına telefona bağlanarak, Nilgün Bodur'a destek oldu:

    Akgül, "Bir kadının antideprasan kullanmasını ve alkol almasını söylemesi bile şiddettir. Ben de şiddete maruz kaldım ilk eşimden. Darp raporu aldım ben de. Biz susarsak diğer kadınlar ne yapacak? Gökhan Bey'in yaptığı hakaret ve itibarsızlaştırma sana böyle davranamaz. Orantısız güç diye bir şey var. Benim ona uyguladığım güçle onun bana uygulayacağı güç aynı değil. Ben artık erkeklere inanmıyorum. Kadınlar kadınlara destek olsun. Artık ben de susmayacağım" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    sevgili, kadın, şiddet, darp, Kanal D, Seda Akgül, Nilgün Bodur, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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