Erdoğan: ABD'nin İran yaptırımlarına uymayız, emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları doğru bulmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ABD'nin YPG ile ortak devriye yapmasıyla ilgili olarak, "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Sayın Trump'ın bununla ilgili süreci durduracağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Halkbank davası için "Trump ile görüştüm, süreç pozitif olarak devam ediyor" dedi.

'İRAN'DAN 10 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ ALIYORUZ'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin, "İran'a yaptırımları doğru bulmuyorum. İran'dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. İran yaptırımları uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz."

ABD, nükleer anlaşmanın bozulmasının ardından İran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye soktu. Yaptırımlardan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke geçici olarak muaf tutuldu.

YILDIRIM'IN İBB ADAYLIĞI

Erdoğan, bakanların yerelde aday olup olmayacağıyla ilgili, "Darda, zorda kalmadıkça neden olmasın" ifadesini kullanırken, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı iddiası hakkında, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" dedi.