Rahip Santoro'nun katili Bodrum'da vuruldu

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, 18 yıl 10 ay hapis cezası alan Akdin, 2016'da tahliye edilmişti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Oğuzhan Akdin, Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmüştü.
Düzenlediği silahlı saldırı sonucu Rahip Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, 18 yıl 10 ay hapis cezası alan Akdin, 2016'da tahliye edilmişti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Oğuzhan Akdin, Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmüştü.
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