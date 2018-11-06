Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı'nın katilleri VIP'ten çıkıp gitti

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Merkel'e teslim oldun, Trump'a teslim oldun. Suudi kralına da teslim oldun. Hani sen dünya lideriydin? Bu nasıl liderlik?" diye sordu.
Konuşmasında ekonomik krize de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: S"arayda kira var mı yok, ulaşım parası yok, emeklilikte yaşa takılma, pahalı mazot ilaç, enflasyon derdi zinhar yok. Şimdi beyefendi diyor ki maaşım az, zam yapacağım. 59 bin lira, yetmiyor bir de yüzde 26 zam yapacağım diyorsun. Peki ayda 1600 lira parayla bu işçi nasıl geçinecek, bunu düşünen var mı?"
TBMM’de partimizin grup toplantısında konuşuyorum… https://t.co/2glJYr8gbY— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 6 ноября 2018 г.
'YARGIYA DOĞRUDAN DOĞRUYA TALİMAT VEREN SARAY'DAKİ KİŞİDİR'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
'KAŞIKÇI CİNAYETİ İÇİN NEDEN TÜRKİYE SEÇİLDİ?'
— (Kaşıkçı cinayeti) Adamlar program yaptılar. Katiller uçaklarla geldi, otellere yerleştiler, cinayeti işlediler, ellerini kollarını sallayarak ülkelerine döndüler. Katillerin gitmesine niçin izin verildi? Hangi gerekçe ile gitti? Papaz nasıl gittiyse, katiller de öyle gitti, hiç değilse papaz katil değildi. Adamlar ellerini kollarını sallayarak VIP'ten gitti. Bana bu ülkede adalet var diyeceksin ondan sonra.
— Allah konuşturuyor, 'Biz elimizdeki bilgi ve belgelerin kopyalarını Suudilere verdik' diyor. Suudi Arabistan'dan bir siyasi yetkili talimat vermese 15 kamu çalışanı buraya mı gelir? Bu talimatı kim verdi, ben de sen de biliyorsun. 'Elimizde bilgi ve belgeler var' diyor. Peki kardeşim, sen neden bu katilleri serbest bıraktın? Cumhurbaşkanlığı görevini neden devre dışı tuttun? Neden bu cinayet için Türkiye seçildi? Niye Türkiye? Hangi gerekçe ile Türkiye? 'Sen, burada gazeteciyi öldür, biz seni buraya sağsalim geri getiririz' dediler.
'BİR ÜLKENİN BAŞKENTİNDE TÜRKİYE'YE OPERASYON DÜZENLENİYORSA AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ'
'İLAÇ SIKINTISI BAŞLADI, GRİP AŞISI BULUNMUYOR'
— İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var. Her şey ateş pahası. Biz Türkiye'yi krizden çıkarmak için 13 madde sunduk. Kapasite var, iyi yönetilirse bu kapasite sonuç verir.
— Sarayda kira var mı yok, ulaşım parası yok, emeklilikte yaşa takılma, pahalı mazot ilaç, enflasyon derdi zinhar yok. Şimdi beyefendi diyor ki maaşım az, zam yapacağım. 59 bin lira, yetmiyor bir de yüzde 26 zam yapacağım diyorsun. Peki ayda 1600 lira parayla bu işçi nasıl geçinecek, bunu düşünen var mı?
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