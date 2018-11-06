Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı'nın katilleri VIP'ten çıkıp gitti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin ellerini kollarını sallayarak ülkelerine döndüğünü söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Papaz nasıl gittiyse, katiller de öyle gitti, hiç değilse papaz katil değildi. Adamlar ellerini kollarını sallayarak VIP'ten gitti" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Merkel'e teslim oldun, Trump'a teslim oldun. Suudi kralına da teslim oldun. Hani sen dünya lideriydin? Bu nasıl liderlik?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Sık sık adaletten bahsediyoruz, adalet yürüyüşü yaptık. Adalet insan olmanın gereğidir. Eğer bir haksızlığa uğradıysanız birilerinin size hakkınızı teslim etmesi lazım. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Adalet bütün dünyayı ayakta tutan temel kavramlardan birisidir. Biz kendi ülkemizde adaleti aramak zorundayız. Adaleti dağıtacak olanların, hakimlerin adaleti yıpratmamaları için hukukun üstünlüğüne göre karar vermeleri gerekir" ifadesini kullandı.

Konuşmasında ekonomik krize de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: S"arayda kira var mı yok, ulaşım parası yok, emeklilikte yaşa takılma, pahalı mazot ilaç, enflasyon derdi zinhar yok. Şimdi beyefendi diyor ki maaşım az, zam yapacağım. 59 bin lira, yetmiyor bir de yüzde 26 zam yapacağım diyorsun. Peki ayda 1600 lira parayla bu işçi nasıl geçinecek, bunu düşünen var mı?"

​'YARGIYA DOĞRUDAN DOĞRUYA TALİMAT VEREN SARAY'DAKİ KİŞİDİR'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bir uyuşturucu baronu, daha önce gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. Ergenekon dönemi sırasında bu baron gizli tanıktı. Sonra kumpas olduğu çıktı ortaya. Bu uyuşturucu baronu tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı, tutuklandı. Ama bir süre sonra serbest bırakıldı. Niye serbest bırakıldı? 'İktidar partisinden eski milletvekili defalarca beni aradı, baskı yaptı' diyor tahliye eden hakim. Bu mudur adalet? Bir daha soruyorum. Bu mudur adalet? Bu adaleti yaratan kişi, şimdi Saray'da oturan kişidir. Yargıya doğrudan doğruya talimat veren kişi Saray'daki kişidir.

'KAŞIKÇI CİNAYETİ İÇİN NEDEN TÜRKİYE SEÇİLDİ?'

— (Kaşıkçı cinayeti) Adamlar program yaptılar. Katiller uçaklarla geldi, otellere yerleştiler, cinayeti işlediler, ellerini kollarını sallayarak ülkelerine döndüler. Katillerin gitmesine niçin izin verildi? Hangi gerekçe ile gitti? Papaz nasıl gittiyse, katiller de öyle gitti, hiç değilse papaz katil değildi. Adamlar ellerini kollarını sallayarak VIP'ten gitti. Bana bu ülkede adalet var diyeceksin ondan sonra.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var

- Uluslararası hukukun bize verdiği hakkı bir iktidar neden kullanmaz? Konsolosluğun etrafı sarılır, konsolos gözaltına alınırdı. Dünyada ve geçmişte örnekleri var. Böyle dünya lideri mi olur?

— Allah konuşturuyor, 'Biz elimizdeki bilgi ve belgelerin kopyalarını Suudilere verdik' diyor. Suudi Arabistan'dan bir siyasi yetkili talimat vermese 15 kamu çalışanı buraya mı gelir? Bu talimatı kim verdi, ben de sen de biliyorsun. 'Elimizde bilgi ve belgeler var' diyor. Peki kardeşim, sen neden bu katilleri serbest bıraktın? Cumhurbaşkanlığı görevini neden devre dışı tuttun? Neden bu cinayet için Türkiye seçildi? Niye Türkiye? Hangi gerekçe ile Türkiye? 'Sen, burada gazeteciyi öldür, biz seni buraya sağsalim geri getiririz' dediler.

'BİR ÜLKENİN BAŞKENTİNDE TÜRKİYE'YE OPERASYON DÜZENLENİYORSA AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ'

© AA / Metin Aktas Albayrak: 12 Eylül'de bile olmayan bir ekonomik saldırıyla karşılaştık

- Bakan Albayrak, Plan Bütçe Komisyonu görüşülürken 'dış güçlerden saldırı var' diyor. '10 Ağustos'a yönelik spekülasyonlar hazırlayanlar duvara tosladı' diyor. Arkadaşlarıma dedim, hemen TBMM'de hangi ülkenin başkentinde Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir mali operasyon yapılıyorsa bunu bilelim ve ne yapılması gerekiyorsa topyekün bir şeyler yapalım. Grup başkanvekillerimiz önergeyi verdiler. Gelsin açıklasın. Efendim bu olmaz. Belki gizli olabilir. O zaman kapalı oturum yapalım. O da reddedildi. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, Albayrak'a sesleniyorum, bir ülkenin başkentinde Türkiye'ye operasyon düzenleniyorsa bunu bize açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz.

'İLAÇ SIKINTISI BAŞLADI, GRİP AŞISI BULUNMUYOR'

- Bazı ameliyatlar zorunlu olmadıkça yapılamıyor, ilaç sıkıntısı başladı. Ülke tarihinde bir ağrı kesicinin temininde sıkıntı yaşanıyor. Olası bir salgını önleyecek grip aşısı bulunmuyor. Kim yönetiyor bu ülkeyi?

— İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var. Her şey ateş pahası. Biz Türkiye'yi krizden çıkarmak için 13 madde sunduk. Kapasite var, iyi yönetilirse bu kapasite sonuç verir.

— Sarayda kira var mı yok, ulaşım parası yok, emeklilikte yaşa takılma, pahalı mazot ilaç, enflasyon derdi zinhar yok. Şimdi beyefendi diyor ki maaşım az, zam yapacağım. 59 bin lira, yetmiyor bir de yüzde 26 zam yapacağım diyorsun. Peki ayda 1600 lira parayla bu işçi nasıl geçinecek, bunu düşünen var mı?