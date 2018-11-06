Moskova Büyükelçisi Diriöz, 2 ay içinde görevinden ayrılıyor

© AA / Fatih Aktaş Yeni büyükelçiler belli oldu: Moskova'ya, eski Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar getirildi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diriöz, "Görev süremin sonu yaklaşıyor, 2 ay içinde Rusya'dan ayrılacağım. Türkiye'ye döndükten sonra hangi göreve getirileceğimi bilmiyorum ancak Moskova'yla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Diriöz, 2016 yılından bu yana Moskova Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eylül ortasında yeni büyükelçilere görev yerlerini bildirmeye başladığı basına yansımıştı. Buna göre Moskova'ya eski Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar getirilmişti.