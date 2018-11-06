Moskova Büyükelçisi Diriöz, 2 ay içinde görevinden ayrılıyor

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diriöz, "Görev süremin sonu yaklaşıyor, 2 ay içinde Rusya'dan ayrılacağım. Türkiye'ye döndükten sonra hangi göreve getirileceğimi bilmiyorum ancak Moskova'yla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
© AA / Fatih Aktaş
Diriöz, 2016 yılından bu yana Moskova Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eylül ortasında yeni büyükelçilere görev yerlerini bildirmeye başladığı basına yansımıştı. Buna göre Moskova'ya eski Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar getirilmişti.
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