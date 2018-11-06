Diriöz: İdlib konusundaki anlaşmalar felaketi önledi

‘DÖRTLÜ ZİRVE SURİYE İÇİN ÖNEMLİYDİ'
Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında 27 Ekim'de İstanbul'da yapılan dörtlü zirveye değinen Diriöz "Bu zirve Suriye'ye istikrar getirilmesinde anlaşılması açısından önemliydi. Zirve sonrasında yayınlanan ortak bildiride de askeri eylemlerin durdurulması ve anayasa komisyonunun oluşturulmasına vurgu yapılıyor. İleriye dönük adımlar, bu bağlamda belirleyici olacak" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesinin ardından İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması konusunda anlaşılmıştı.
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