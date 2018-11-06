Diriöz: İdlib konusundaki anlaşmalar felaketi önledi

© REUTERS / SANA Suriye ordusu İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeye yönelik saldırı girişimini durdurdu

Gazetecilere konuşan Diriöz "Suriye'deki istikrar süreci Rusya-Türkiye işbirliğinin ne kadar etkili olduğunu apaçık gösteriyor. Tüm dünya artık İdlib'de bir felaketi önleyen ve bölge konusunda varılan anlaşmaların ne kadar önemli olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

‘DÖRTLÜ ZİRVE SURİYE İÇİN ÖNEMLİYDİ'

Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında 27 Ekim'de İstanbul'da yapılan dörtlü zirveye değinen Diriöz "Bu zirve Suriye'ye istikrar getirilmesinde anlaşılması açısından önemliydi. Zirve sonrasında yayınlanan ortak bildiride de askeri eylemlerin durdurulması ve anayasa komisyonunun oluşturulmasına vurgu yapılıyor. İleriye dönük adımlar, bu bağlamda belirleyici olacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesinin ardından İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması konusunda anlaşılmıştı.