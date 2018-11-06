Kayıt
19:33 06 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    Sahte doçentlik aldığı belirlenen akademisyen: Bana komplo kuruldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nilgün Açık Önkaş 6 yıl önce doçent unvanı aldı. Ancak, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında sahtecilik yaptığı tespit edildi. Önkaş’a verilen doçentlik belgesinin iptaline karar verdi. Konu ile ilgili konuşan Önkaş’a ise, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.

    İstanbul Üniversitesi
    © AA /
    Rektör atamalarında profesör olma şartı kaldırıldı
    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre 2001 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş (45) Ekim 2011'de doçentlik sınavına müracaat etti. 29 Kasım 2012'de yapılan sözlü sınavda, Önkaş'a doçentlik belgesi verildi.

    'ETİK İHLALDE BULUNDU'

    Önkaş, anılan tarihten sonra üniversitede doçent olarak derslere girmeye başladı ve bu süreç 6 yıla yakın sürdü. Ancak, Önkaş hakkında, doçentlik başvurusu esnasında sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusu yapıldı. Şikâyeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu incelemeye aldı. Kurul, yaptığı inceleme sonrası, Önkaş'ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiğini tespit etti. Kurul, Önkaş'ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vardı ve Önkaş'ın doçentliği iptal edildi.

    ÖNKAŞ: BANA ÇAMUR ATIYORLAR

    Rektörlük de, geçen Ağustos ayında, kararın işleme konulması için ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş'a verilen doçent unvanının iptali sonrası, 6 yıl boyunca ödenene fazla ücretin geri ödenmesi gündemde.

    'BANA KOMPLO KURULDU'

    Bi De Bunu Dinle
    'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen Rektör Taşaltın: Kılıçdaroğlu baştayken harp çıksa onu da tenkit etmem, kim idaredeyse yetki onda diyeceğiz
    Dr. Nilgün Açık Önkaş ise DHA muhabiri Cavit Akgün'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "22 yıldır akademik hayattayım. Kurucu rektörümüz Ethem Ruhi Fığlalı zamanında Muğla Üniversitesi'ne girmeye hak kazandım. Doktoramı Gazi Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı 2002 yılında bitirdim. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladım. 2012 yılında doçent unvanımı 5 profesörden oluşan akademik jüri önünde eser ve sınav aşamalarını oy birliğiyle aldım. Bütün kurum ve kurul onaylarından geçerek, 5,5 yıl doçent olarak çalıştım. 2017 yılının Kasım ayında profesörlüğü hak ettim.

    Dönemin yönetimine profesörlük kriterlerinin çok üzerinde başarılı çalışmalar yaptığım için profesörlük başvurumu yaptım. Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim. 2 yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurul'a şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım. İtiraz süreci sonuçlanmadan bu haberin yapılması da bana kurulan komplonun ispatıdır. Hukuki süreç devam ederken yapılan asılsız haber, kişilik ve özlük haklarıma zarar verdi. Suç duyurusunda bulunacağım".

    Etiketler:
    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde limon ağacındaki bibere benzeyen limonlar
    Limon ağacı 'biber' verdi: Artık salatada hem limon hem de biber olarak kullanırsın
    Karikatür
    Macron'dan 'Rusya'ya karşı, ABD'den bağımsız bir Avrupa ordusu' çağrısı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet