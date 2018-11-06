Sahte doçentlik aldığı belirlenen akademisyen: Bana komplo kuruldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nilgün Açık Önkaş 6 yıl önce doçent unvanı aldı. Ancak, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında sahtecilik yaptığı tespit edildi. Önkaş’a verilen doçentlik belgesinin iptaline karar verdi. Konu ile ilgili konuşan Önkaş’a ise, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.

© AA / Rektör atamalarında profesör olma şartı kaldırıldı

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre 2001 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Nilgün Açık Önkaş (45) Ekim 2011'de doçentlik sınavına müracaat etti. 29 Kasım 2012'de yapılan sözlü sınavda, Önkaş'a doçentlik belgesi verildi.

'ETİK İHLALDE BULUNDU'

Önkaş, anılan tarihten sonra üniversitede doçent olarak derslere girmeye başladı ve bu süreç 6 yıla yakın sürdü. Ancak, Önkaş hakkında, doçentlik başvurusu esnasında sunduğu evrakta sahtecilik yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusu yapıldı. Şikâyeti, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu incelemeye aldı. Kurul, yaptığı inceleme sonrası, Önkaş'ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde taranmayan bir dergiyi taranıyormuş gibi gösterdiğini tespit etti. Kurul, Önkaş'ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vardı ve Önkaş'ın doçentliği iptal edildi.

ÖNKAŞ: BANA ÇAMUR ATIYORLAR

Rektörlük de, geçen Ağustos ayında, kararın işleme konulması için ilgili birimlere yazı yazdı. Önkaş'a verilen doçent unvanının iptali sonrası, 6 yıl boyunca ödenene fazla ücretin geri ödenmesi gündemde.

'BANA KOMPLO KURULDU'

Dr. Nilgün Açık Önkaş ise DHA muhabiri Cavit Akgün'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"22 yıldır akademik hayattayım. Kurucu rektörümüz Ethem Ruhi Fığlalı zamanında Muğla Üniversitesi'ne girmeye hak kazandım. Doktoramı Gazi Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı 2002 yılında bitirdim. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladım. 2012 yılında doçent unvanımı 5 profesörden oluşan akademik jüri önünde eser ve sınav aşamalarını oy birliğiyle aldım. Bütün kurum ve kurul onaylarından geçerek, 5,5 yıl doçent olarak çalıştım. 2017 yılının Kasım ayında profesörlüğü hak ettim.

Dönemin yönetimine profesörlük kriterlerinin çok üzerinde başarılı çalışmalar yaptığım için profesörlük başvurumu yaptım. Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim. 2 yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurul'a şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım. İtiraz süreci sonuçlanmadan bu haberin yapılması da bana kurulan komplonun ispatıdır. Hukuki süreç devam ederken yapılan asılsız haber, kişilik ve özlük haklarıma zarar verdi. Suç duyurusunda bulunacağım".