ABD, PKK liderleri Karayılan, Bayık ve Kalkan için toplam 12 milyon dolar ödül koydu

1/2 ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Ankara’ya ilk ziyaretinde Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Ziyarete ilişkin açıklama için: https://t.co/CXOkH34kGs — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 6 Kasım 2018

ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında PKK üst düzey yöneticileri Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.Karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmar'ın Ankara temaslarında alındı. Palmer'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yayınlanan açıklamada NATO müttefiki Türkiye ile terörle işbirliğine değer verildiği belirtilerek, 'PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığının, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesinin onaylandığı bildirildi.

2/2 ABD DİB Müsteşar Yardımcısı Palmer: “ABD, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadeledeki işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, @StateDept @Rewards4Justice programının #PKK terör örgütünden üç üst düzey ismi hedef alacağını duyurmaktan mutluluk duymaktayım.” — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 6 Kasım 2018

ABD'nin konuyla ilgili birimi şu paylaşımda bulundu:

REWARD OFFER- PKK key leaders. Provide information and payment may be possible. 100% confidentiality guaranteed. Relocation may be possible. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/6k4yhkZs99 — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) 6 Kasım 2018

​ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:



"Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başlamamın ardından Ankara'ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım.

Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)' programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK'yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu'nun 219'uncu bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etmiştir. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK'yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine almıştır.

Bu teröristlere ilişkin daha fazla bilgiye Rewards for Justice web sitesinden ulaşılabilir: www.rewardsforjustice.net. Bilgiye sahip herkesi ilgili web sitesi, e-mail adresi (RFJ@state.gov), telefon numarası (+1-800-877-3927) ya da posta adresi (Rewards for Justice, Washington, D.C., 20520-0303, USA) aracılığıyla Rewards for Justice bürosuyla irtibata geçmeye çağırıyoruz. Tüm bilgiler gizli tutulacaktır".