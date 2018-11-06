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19:34 06 Kasım 2018
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    ABD Dışişleri Bakanlığı

    ABD, PKK liderleri Karayılan, Bayık ve Kalkan için toplam 12 milyon dolar ödül koydu

    © AP Photo / Alex Brandon
    Türkiye
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    ABD, üç PKK yöneticisinin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini duyurdu.

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    © AP Photo /
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    ABD 'adalet için ödül' programı kapsamında PKK üst düzey yöneticileri Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.

    Karar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmar'ın Ankara temaslarında alındı. Palmer'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yayınlanan açıklamada NATO müttefiki Türkiye ile terörle işbirliğine değer verildiği belirtilerek, 'PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım' ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığının, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesinin onaylandığı bildirildi.

    ABD'nin konuyla ilgili birimi şu paylaşımda bulundu:

    ​ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    "Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başlamamın ardından Ankara'ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım.

    Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)' programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir.

    Suriye Menbiç ABD askeri araç
    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK'yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu'nun 219'uncu bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etmiştir. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK'yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine almıştır.

    Bu teröristlere ilişkin daha fazla bilgiye Rewards for Justice web sitesinden ulaşılabilir: www.rewardsforjustice.net. Bilgiye sahip herkesi ilgili web sitesi, e-mail adresi (RFJ@state.gov), telefon numarası (+1-800-877-3927) ya da posta adresi (Rewards for Justice, Washington, D.C., 20520-0303, USA) aracılığıyla Rewards for Justice bürosuyla irtibata geçmeye çağırıyoruz. Tüm bilgiler gizli tutulacaktır".

    Etiketler:
    NATO, PKK, ABD Dışişleri, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Türkiye, ABD
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