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    Ahmet Kural

    Ahmet Kural’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sıla ile kavganın nedeni Okan Can Yantır

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural Pazartesi günü, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ‘şüpheli’ sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Kural'ın yaşanan kavganın nedeninin Sıla’yla Okan Can Yantır ilişkisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

    Ahmet Kural
    © Fotoğraf : DHA
    Sıla'ya şiddet uygulamakla suçlanan Ahmet Kural ifade verdi: Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır
    Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural pazartesi günü, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ‘şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

    Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre Kural, savcılıkta Sıla'yla daha önce dokuz aylık birlikteliklerini Okan Can Yatır nedeniyle bitirdiğini, Sıla'nın barışmak istediğini, bunun üzerine kendisini affettiğini anlattı.

    Kural, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yatır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını söyledi.

    'BENDE YARALANDIM, BELİMİ ÇARPTIM VE İKİ GÜN BOYUNCA KALKAMADIM'

    Ünlü oyuncu verdiği ifadede, Sıla ile yaşadıkları kavga sırasında kendisinin de yaralandığını iddia ederek, "Sıla ile benim ilişkim bittikten sonra Sıla'nın, Okan Can Yatır ile ilişkisi olmuş. Daha önce bunun doğru olup olmadığını sorduğumda çelişkili cevaplar vermişti. Olay günü tekrar sorduğumda ise bu ilişkiyi kabul etti. Bu sebeple kavga çıktı. Sıla'yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Birbirimizi kollarından tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Ama şikâyetçi olmadım" dediği öne sürüldü.

    Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir imzalı açıklamada olaya Sıla'nın bir erkek arkadaşının sebep olduğu iddiasının yalan olduğu ifade edilmişti.

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    Etiketler:
    Sıla Gençoğlu'dan Ahmet Kural'a darp suçlaması, Sözcü, Fatma Vurgun, Rezan Epözdemir, Okan Can Yantır, Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural, İstanbul Adalet Sarayı, Türkiye
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