Kalın: ABD'nin kararına ihtiyatla yaklaşıyoruz, PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar

© AP Photo / Alex Brandon ABD, PKK liderleri Karayılan, Bayık ve Kalkan için toplam 12 milyon dolar ödül koydu

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek 'e programına katıldı. Kalın, ABD'nin PKK üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, ve Duran Kalkan için para ödülü koyma kararını değerlendirdi.

'GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR'

Kalın, "Bir politika tercihi yapıldı bunu devam ettirmek için zorlanıyorlar. YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayırıyoruz diyerek kandıramazlar. Geç kalınmış bir karar. YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. Münbiç yol haritası bütün yönleriyle planlandığı şekilde uygulanacak" diye konuştu.

'BEKLENTİMİZ ABD'NİN PYD İLE ANGAJMANINI BİTİRMESİ'

"Bizim beklentimiz ABD'nin PYD ve YPG ile angajmanını bitirmesi" diyen Kalın, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusu politikasını değiştirmez. İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir" ifadelerini kullandı.

İRAN'A YAPTIRIMLAR

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendiren Kalın, "İran nükleer anlaşmaya uyuyor. Alınan bu son yaptırım kararlarının da siyasi olduğu çok açık ortada. 6 aylık süreci değerlendirelim, masada prensiplerimizden taviz vermeyiz. ABD şu veya bu gerekçelerle bir ülkeye yaptırım uyguluyor diye biz kendi milli menfaatlerimizden vazgeçecek değiliz" diye konuştu.