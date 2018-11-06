Fatih Terim: TFF'den Schalke'ye destek mesajı da beklerdim

Fatih Terim: "Madem bu disiplin sevklerini bugün açıkladın, bir de arkasından Schalke'ye TFF'den bir destek mesajı beklerdim." pic.twitter.com/kGOlYvQfIE— Galatasaray Video (@GSarayVideo) 6 Kasım 2018
"AÇIKLAMA EKSİK KALDI, SCHALKE'YE DESTEK MESAJI DA BEKLERDİM"
PFDK sevklerine de değinen Fatih Terim, sevklerin açıklanma zamanına vurgu yaparak "Maçtan sonra zamanımız olursa bir takım açıklamalar yaparız. Sevk kararlarının maç günü çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak salı günleri açıklanıyor ancak bu ayet değil ki değişmesin, Allah'ın kanunu değil ki. Bunlar insanların koyduğu kural. Bu sadece Galatasaray için değil tüm takımlar için değiştirilebilir. Ama bir eksik kaldı, madem bunu maçtan birkaç saat önce açıkladın, TFF'den ben Schalke'ye de bir destek mesajı beklerdim" dedi.
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