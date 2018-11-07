Ahmet Kural'ın komşusu duyduklarını anlattı: Küfür içerikli sözleri duyuluyordu

Tanık, “8 Ekim günü arkadaşımın Zekeriyaköy’de bulunan evindeydim. Arkadaşımla geç saatlere kadar oturduk. Bulunduğumuz ev villa tipinde bir evdi. Yan taraftaki villanın da Ahmet Kural’a ait olduğunu biliyordum. Gece saat 04.00 sularında Kural’ın evinden tartışma sesleri gelmeye başladı. Bir kadın ile bir erkeğin tartıştığını hatta erkeğin kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Bu kişinin Sıla olduğunu bilmiyorduk. Ayrıca Ahmet Kural’ın çeşitli küfür içerikli sözleri de duyuluyordu. Yaklaşık bir saat sonra bir araç sesi duyduk. Kadın evden çıkıp araca bindi ve sesler kesildi. İki villa arasında herhangi bir duvar yoktur. Sınır sadece uzun ağaçlardır. O yüzden yaşananları gözlerimizle görmedik” dedi.

''SENİ ÖLDÜRÜRÜM DAYAK İSTİYORSUN' DEDİ'

© AA / Murat Kaya Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı: Beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti

Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre, Şarkıcı Sıla’nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturmada olay sırasında Zekeriyaköy’deki evin yan villasında bulunan Ahmet Kural’ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı. Kural’ın Sıla’ya, ‘O… sen! Seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun” dediğini ileri süren Hatice T. isimli tanık savcılığa o gece şahit olduklarını anlattı.

Hatice T. şunları söyledi: “28 Ekim günü arkadaşımın Zekeriyaköy’de bulunan evindeydim. Arkadaşımla geç saatlere kadar oturduk. Bulunduğumuz ev villa tipinde bir evdi. Yan taraftaki villanın da Ahmet Kural’a ait olduğunu biliyordum. Gece saat 04.00 sularında Kural’ın evinden tartışma sesleri gelmeye başladı. Bir kadın ile bir erkeğin tartıştığını hatta erkeğin kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Bu kişinin Sıla olduğunu bilmiyorduk. Ayrıca Ahmet Kural’ın çeşitli küfür içerikli sözleri de duyuluyordu. Yaklaşık bir saat sonra bir araç sesi duyduk. Kadın evden çıkıp araca bindi ve sesler kesildi. İki villa arasında herhangi bir duvar yoktur. Sınır sadece uzun ağaçlardır. O yüzden yaşananları gözlerimizle görmedik.”

‘AHMET KURAL EVİNDE BİR KIZI DÖVÜYOR’

Tanık Hatice T. olay anlarında erkek arkadaşıyla yaptığı bir yazışmayı da savcılığa sundu. Yazışmada Hatice T.’nin erkek arkadaşına 04.44-04.45 aralığında Whatsaap üzerinden “Doğukan, Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor, çok kötü, polise haber versek mi, çok yakından sesler geliyor, çok korktum, bir şey olur mu?” yazdığı belirtildi.

Hatice T. olay anında polisi aramadıklarını fakat konu basına yansıyınca duydukları olayın şarkıcı Sıla’nın darp edilmesi konusu olduğunu anladığını belirtti.