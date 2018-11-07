Mersin'de sığınmacıları taşıyan tekne battı: 11 kişi kurtarıldı

© AA / Ali Ballı Bodrum'da göçmen teknesi battı: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, sığınmacıları taşıyan bir teknenin Kızkalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar, teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu.

Sığınmacıların alındığı bir balıkçı teknesi bu sırada alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar denize düşenleri kurtarmaya çalıştı.

Çalışmalar sonucu tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı.

Bu arada, alabora olan teknedeki balıkçı da ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.