Bild: ABD ile ilişkileri düzeltmek, Türkiye’deki enflasyon canavarını durduramadı

'ABD ile Türkiye'nin yaptırımları karşılıklı kaldırmasıyla ilişkileri düzelmeye başlarken, bunun, şimdiki halde fiyatlara bir etkisinin olmadığına dikkat çeken Alman gazetesi, ekim ayı enflasyon rakamlarını "Erdoğan'a yeni para şoku" başlığıyla değerlendirdi.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon rakamları açıklandı: Artış beklentilerin üzerinde

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, ABD ile Türkiye'nin yaptırımları karşılıklı kaldırması sonucu diplomatik ilişkilerinin biraz olsun düzelmesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki ekonomik durumun da düzelmesini ummuş olabileceğini, ama ortada böyle bir durumun bulunmadığını yazdı.

Türk lirası değer kaybederken enflasyonun yeniden tırmandığı değerlendirmesini yapan Bild, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı rakamlarında enflasyonun yüzde 25'i geçtiğine dikkat çekerek "Erdoğan'a yeni para şoku" başlığını attı.

Eylülde yüzde 24.52 olan enflasyonun ekimde yüzde 25.24'e çıktığını, bunun 2003 yılının ortasından beri en yüksek oran olduğunu, yani son 15 yılın zirvesini gördüğünü belirten Bild şöyle devam etti:

"Bu Türkiye halkı için şu anlamlara geliyor: Paraları sürekli değer kaybediyor. Ekimde aylık en yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda oldu, fiyatlar geçen aya göre yüzde 12.74 oranında arttı. Ekimde yıllık en fazla artış mobilya ve ev eşyası grubunda gerçekleşti, fiyatlar geçen yıla kıyasla yüzde 37.92 arttı."

Enflasyondaki artışın ekonomistlerin beklediğinden daha yüksek çıktığını belirten Alman gazetesi, bununla birlikte ağustosa kıyasla eylüldeki artışa göre eylüle kıyasla ekimdeki artışın biraz hız kestiğini kaydetti. Ağıstosta Türkiye'de tutuklu Rahip Brunson yüzünden ABD ile kavgasnın büyüdüğünü, bu yüzden lira hızla değer kaybederken doların 7.10 lirayı gördüğünü, bunun sonucunda eylülde enflasyonun tavan yatığını hatırlattı. Sanayisi ithalata bağımlı Türkiye'nin ithalatı ihracatından fazla olduğu için sürekli cari açık verdiğini sıraladı.

Bununla birlikte pazartesi itibarıyla doların 5.4 lira seviyesinde seyrettiğini aktaran Bild'e göre, ABD'nin yeni yürürlüğe soktuğu İran yaptırımlarından muaf tuttuğu 8 ülke arasında Türkiye'nin olması sayesinde lira son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.