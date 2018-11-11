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10:35 11 Kasım 2018
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    kuyumcu, altın

    'Yastık altındaki altın büyük ölçüde eridi'

    © AA / Kemal Karagöz
    Türkiye
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    İKO Başkanı Mustafa Atayık, "Spekülatif ataklarla afaki yükselen altın fiyatları yastık altındaki altını büyük ölçüde eritti. Şu anda bir durgunluk var. İnsanlar beklemede" dedi.

    Altın
    © REUTERS / Umit Bektas
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    İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarına ve kuyumculuk sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Altının ons fiyatının küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle sınırlı yukarı yönlü hareket edebildiğini anlatan Atayık, gelişmiş piyasalarda son dönemde görülen nispeten yüksek faiz nedeniyle altına talebin azaldığını söyledi.

    'EKONOMİK DALGALANMA ALTINA DA YANSIDI'

    Türkiye'de ekonomik dalgalanmanın dolara bağlı olarak altın fiyatlarına da yansıdığını hatırlatan Atayık, "Türkiye'de altında afaki fiyatlar oldu, gram fiyatında 266 liralar görüldü. Biz bunları görüyorduk, insanlarımıza alışveriş yaparken dikkatli olmalarını söylüyorduk. Çünkü bu fiyatlar geçici fiyatlardı.Şimdi ekonomik konuların bir kısmı dengeye oturdu. Dolar 5,50'nin altına çekildi, altının gramı 210 lira seviyelerinde" diye konuştu.

    Altın fiyatlarında geri çekilmenin sürmesini beklediklerini söyleyen Atayık, "Ons fiyatının fazla yükselmeyeceğini düşünüyoruz. Gram altının fiyatı da kademeli olarak düşüyor. Eğer Türkiye'de ekonomik toparlanma süreci devam ederse altın fiyatları 200 lira civarına da gerileyebilir. Bunlar şimdilik öngörümüz. Ciddi bir tertip olmazsa bunlar mümkün" dedi.

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    Atayık, spekülatif atakların yaşandığı ağustos-eylül aylarında vatandaşın altın bozdurma talebinin arttığını belirterek, şu anda ise insanların fiyatlarda düşüş beklediğini söyledi.

    'İNSANLAR KAR İÇİN YASTIK ALTINDAKİ ALTIN BİRİKİMLERİNİ ERİTTİ'

    Atayık şunları kaydetti:

    "Spekülatif ataklarla afaki yükselen altın fiyatları yastık altındaki altını büyük ölçüde eritti. Şu anda bir durgunluk var. İnsanlar beklemede. Altının gramı 200 lira seviyelerinde kalırsa insanlarımız altına büyük bir talep gösterir. Fiyatların 200 liranın da altına gerilemesi halinde vatandaşın altın alımları patlar. İç piyasa da harekete geçecek.

    İnsanlar kar satışı için yastık altındaki altın birikimlerini eritti, şimdi bunları tekrar yerine koymaları gerekli. Çünkü bizde vatandaşın en çok güvendiği şey altındır".

    Piyasalardaki dengelenmenin sürmesi halinde önce altın ve gayrimenkule gösterilen talebin artacağına inandığını söyleyen Atayık, bunun da piyasanın çarklarını yağlayacağını kaydetti.

    Etiketler:
    Dolar, Altın, İstanbul Kuyumcular Odası, Mustafa Atayık, Türkiye
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