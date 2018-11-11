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10:35 11 Kasım 2018
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    ayakkabı mağaza

    'Ayakkabıdaki konkordato sektörün yüzde 1'i bile değil'

    © Fotoğraf : Tumblr
    Türkiye
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    TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, şu ana kadar bilinen 5 farklı ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini kaydederek, "Bu firmalar sektördeki toplam satışların yüzde 1'ini bile yapmıyor" dedi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
    © AA / Fatih Kurt
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    Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, ayakkabı sektörüyle ilgili olumsuz imaj oluşturulmaya çalışıldığını, geleceği çok parlak olan sektörün bunu hak etmediğini belirterek, "On ayda ihracatta yüzde 20'ye yaklaşan artış, perakende satışlardaki yükseliş konuşulmuyor. Bilerek, sanki sektörün moralinin bozulması için kasıtlı şekilde negatif haberler pompalanıyor" dedi.

    Endican, şu ana kadar bilinen 5 farklı ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini kaydederek, "Bu firmaların konkordato ilan etmelerindeki ana neden kendi yaşadıkları sıkıntılar. Bu firmalar sektördeki toplam satışların yüzde 1'ini bile yapmıyor" diye konuştu.

    Ayakkabı sektörünün son dönemde konkordato ilanlarıyla gündeme geldiğini anımsatan Endican, ekonomide ülkesel ve global anlamda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çok sayıda şirketin konkordato ilan ettiğini, bunun sadece kendi sektörlerine özel bir şey olmadığını söyledi.

    'RUSYA VE AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI'

    Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan
    © Sputnik / Fuat Safarov
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    Sabur Endican, Türkiye'de yıllık 400 milyon çift ayakkabı üretildiğini belirterek, bu firmaların 3-3.5 milyon çifti elinde bulundurduğunu aktardı.

    Endican, "Ancak on ayda ihracatta yüzde 20'ye yaklaşan artış, perakende satışlardaki yükseliş konuşulmuyor. Bilerek, sektörün moralinin bozulması için sanki kasıtlı şekilde negatif haberler pompalanıyor" ifadelerini kullandı.

    Rusya'ya ve AB ülkelerine ihracatın arttığını, Afrika'da, Amerika'da yeni pazar arayışında olduklarını, komşu ülkelere satış adetlerinin yükseldiğini anlatan Endican, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İhracatta 10 ayda 2017'yi sollamışız. Pazarlama faaliyetlerimiz sürüyor. Rusya'da ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren önemli zincir perakende markaları Türkiye'den ayakkabı talep ediyor. Ancak bunlara rağmen ayakkabı sektörüyle ilgili ağzı olan konuşuyor. Sektörümüzle ilgili olumsuz imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Geleceği çok parlak olan ayakkabı sektörü bunu hak etmiyor. Sektörde her şey şu an çok iyi gidiyor ve gelecekten fazlasıyla ümitliyiz. Bu yıl sonunda ihracatımız bir milyar doları bulacak. 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyoruz".

    Etiketler:
    Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TAYSD), Abdulsabur Endican, Avrupa, Rusya, Türkiye
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