'Ayakkabıdaki konkordato sektörün yüzde 1'i bile değil'

Endican, şu ana kadar bilinen 5 farklı ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini kaydederek, "Bu firmaların konkordato ilan etmelerindeki ana neden kendi yaşadıkları sıkıntılar. Bu firmalar sektördeki toplam satışların yüzde 1'ini bile yapmıyor" diye konuştu.
Ayakkabı sektörünün son dönemde konkordato ilanlarıyla gündeme geldiğini anımsatan Endican, ekonomide ülkesel ve global anlamda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çok sayıda şirketin konkordato ilan ettiğini, bunun sadece kendi sektörlerine özel bir şey olmadığını söyledi.
'RUSYA VE AB ÜLKELERİNE İHRACAT ARTTI'
Endican, "Ancak on ayda ihracatta yüzde 20'ye yaklaşan artış, perakende satışlardaki yükseliş konuşulmuyor. Bilerek, sektörün moralinin bozulması için sanki kasıtlı şekilde negatif haberler pompalanıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya ve AB ülkelerine ihracatın arttığını, Afrika'da, Amerika'da yeni pazar arayışında olduklarını, komşu ülkelere satış adetlerinin yükseldiğini anlatan Endican, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İhracatta 10 ayda 2017'yi sollamışız. Pazarlama faaliyetlerimiz sürüyor. Rusya'da ve AB ülkelerinde faaliyet gösteren önemli zincir perakende markaları Türkiye'den ayakkabı talep ediyor. Ancak bunlara rağmen ayakkabı sektörüyle ilgili ağzı olan konuşuyor. Sektörümüzle ilgili olumsuz imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Geleceği çok parlak olan ayakkabı sektörü bunu hak etmiyor. Sektörde her şey şu an çok iyi gidiyor ve gelecekten fazlasıyla ümitliyiz. Bu yıl sonunda ihracatımız bir milyar doları bulacak. 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyoruz".
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