‘Karşılıklı ticareti yerel paraya çevirerek uluslararası platformda büyük bir sıçrama yaratabiliriz'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İçinde bulunduğumuz Kasım ayı içerisinde Rusya ile bulunduğumuz meyve ihracatı yüzde 20'lik bir artışı yakalayarak 134,6 milyon dolar yerel para ticareti gerçekleştirdik" dedi.

Moskova'da "Rusya ve Türkiye'nin iş ilişkilerinin yeni çağı" konulu Rus-Türk İş Forumu'nda konuşan Gülle, iki ülke liderinin karşılıklı ticari ilişkilerde yerel parayla yapılan işlemlerin payının artırılması talimatını verdiğini hatırlatarak bu yaklaşımın çok doğru olduğunu gördüklerini söyledi. 2017'de Rusya'ya yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 9'un yerel parayla gerçekleştirildiğini bildiren Gülle, bu oranı artırmak istediklerini kaydetti.

Karşılıklı ticarette takas sistemini uygulamayı teklif eden Gülle, Rusya'dan hammadde, enerji kaynaklarını aldıklarını hatırlatarak, "Bu noktada barter sistemini kullanmayı teklif ediyoruz. Bu da ticareti geliştirmek için yeni yollar açacak" dedi.

Ticaret için her türlü araç ve mekanizmalar bulmaya hazır olduklarını kaydeden Gülle, bu yönde yeni proje ve tekliflere açık olduklarını vurguladı.