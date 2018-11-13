Türkiye, Moskova Bölgesi'ne ulaştırma ve turizm projelerini geliştirmeye yardım edecek

Moskova Bölgesi Vali Yardımcısı Denis Butsaev, Türkiye'nin ulaştırma ve turizm projelerini geliştirme konusunda yardım sağlayacağını, yabancı yatırıcılarla çalışmalar için bölgede özel bir çalışma grubunun kurulacağını söyledi.

© Sputnik / Anna Bratinkova Rusya-Türkiye: 500 yıllık işbirliği Moskova'da

Butsaev'e göre geçtiğimiz yılsonu itibarıyla Moskova Bölgesi'nin Türkiye ile ticaret hacmi, bir önceki dönemin rakamlarının üçte birini aşarak neredeyse 451 milyon dolara ulaştı.

Butsaev, "Şu anda Moskova Bölgesinde 8 belediye kurumunda Türk sermayeli 12 şirket ve işletme kayıt yaptırmış durumda. Faaliyetlerinin başlıca alanları toptan ticaret, tekstil, süt ürünleri, inşaat malzemeleri ve seramik üretimi" diye konuştu.

En kısa zamanda kapsamlı bir ulaştırma projesi olan hafif ray sistemli metronun ilk aşamasının Türkiye ile birlikte geliştirilmesinin planlandığını belirten Butsaev, projeye yapılacak yatırımların 1milyar doları bulabileceğini de sözlerine ekledi.