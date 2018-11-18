Exxon Mobil'e Kıbrıs uyarısı yapan Dışişleri: Türkiye, KKTC kıta sahanlığında da doğalgaz arayacak

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Exxonmobil'in gemisi Doğu Akdeniz'de Rumlar için sondaja başladı

"Exxon Mobil'in Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği sözde 10 numaralı 'parselde' doğalgaz arama faaliyeti başlatması bölgenin istikrarına katkıda bulunmamaktadır" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy uyardı:

"Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir."

'SADECE RUMLARA AİT DEĞİL'

'Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğu' hatırlatması yapan Aksoy, şöyle devam etti:

'İŞTİRAK EDEN ŞİRKETLERİ DE UYARIYORUZ'

"Kıbrıs Rum Yönetimini Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adası'nın doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz."

'KKTC'nin Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilmiş Rum parsellerindeki hak talepleri, Yunan adalarıyla ilgili emsal teşkil edebilir'

"Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz" diyen Dışişleri Sözcüsü, "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız" bilgisini paylaştı.