Exxon Mobil'e Kıbrıs uyarısı yapan Dışişleri: Türkiye, KKTC kıta sahanlığında da doğalgaz arayacak

"Sorunun çözümü açısından da belirli hassas dengeleri değiştirebilecektir."
'SADECE RUMLARA AİT DEĞİL'
'Kıbrıs Adası çevresindeki tüm doğal kaynakların sadece Kıbrıs Rum tarafına değil, her iki tarafa da ait olduğu' hatırlatması yapan Aksoy, şöyle devam etti:
'İŞTİRAK EDEN ŞİRKETLERİ DE UYARIYORUZ'
"Kıbrıs Rum Yönetimini Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini durdurması yönünde uyarmıştık. Bu vesileyle Rumların bu tek yanlı arama ve çıkarma çalışmalarına iştirak eden şirketlere yönelik ikazımızı yineliyoruz. Kıbrıs Adası'nın doğal kaynaklarının paylaşımının Kıbrıs meselesinin özüyle ilgili bir konu olduğunu tekrar hatırlatıyoruz."
"Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak amacıyla, gerekli diplomatik ve siyasi adımları atmayı sürdüreceğiz" diyen Dışişleri Sözcüsü, "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız" bilgisini paylaştı.
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