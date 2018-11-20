Rusya'nın koyduğu yasağın ardından Sütaş'tan açıklama: Bulunan antibiyotikler kalıntı niteliğinde

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un ürün alımını durdurması üzerine açıklama yapan Sütaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın tavrını hayretle karşıladıklarını söyledi ve Rusya'ya gönderilen süt tozu ürünlerinde antibiyotik olmadığını söyledi.

Rusya, Sütaş ürünlerinin ülkeye girişini durdurmuş ve gerekçe olarak ise süt tozundaki antibiyotik türleri spiramisin ve tilmikosin maddelerinin fazla olduğunu göstermişti.

Sütaş adına sozcu.com.tr'ye açıklama yapan Kurumsal İletişim Koordinatörü Ebru İkiz, Rusya'ya gönderilen süt tozu ürünlerinde antibiyotik olmadığını açıkladı ve Rusya'nın iddiasını yalanladı.

SÜTAŞ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, TÜRKİYE'DE TESPİT EDİLEMEZ

İkiz, bulunduğu iddia edilen antibiyotiklerin ve kalıntı olduğunu ifade ederek, "Rusya'da yapılan tahlillerde bulunduğu iddia edilen antibiyotik oranı 'iz' değerdedir ve kalıntı niteliğindedir. Bu kalıntının Türkiye'deki laboratuvarlarda tespit edilmesi mümkün değildir. Yeterli teknik uzmanlık sahibi olmayanların bu bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Rusya laboratuvarının, 1,5 µg/kg olan tespitini gözden geçireceğine ve ihracatımızın en kısa zamanda yeniden başlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘AB STANDARTLARINDA ANALİZ YAPILIYOR'

Sütaş'tan konuyla ilgili geçen cuma akşamı yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya'ya gönderdiğimiz süt tozları Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği çerçevesinde ve AB standartlarında yapılan analizler sonucunda alınan sağlık sertifikaları ile gönderilmektedir.

Süt tozumuzun içerdiği söylenen spiramisin ve tilmikosin maddelerinin, AB standartlarına ve Türk Gıda Kodeksi'ne göre üst sınırı sırasıyla 200 mikrogram/kilogram ve 50 mikrogram/kilogramdır. Rusya laboratuvarı, 1,5 mikrogram/kilogram tespit ettiği iddiasında bulunmaktadır. Kabul edilen üst sınırı 200 mikrogram/kilogram olan bir maddeyi, 1,5 mikrogram/kilogram olarak tespit edip yasaklama kararını hayret ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Doğallıktan ödün vermeyiz, tazelikten vazgeçmeyiz, böyle geldik böyle gideceğiz."