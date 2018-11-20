Rusya'nın koyduğu yasağın ardından Sütaş'tan açıklama: Bulunan antibiyotikler kalıntı niteliğinde

Sütaş adına sozcu.com.tr'ye açıklama yapan Kurumsal İletişim Koordinatörü Ebru İkiz, Rusya'ya gönderilen süt tozu ürünlerinde antibiyotik olmadığını açıkladı ve Rusya'nın iddiasını yalanladı.
SÜTAŞ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, TÜRKİYE'DE TESPİT EDİLEMEZ
İkiz, bulunduğu iddia edilen antibiyotiklerin ve kalıntı olduğunu ifade ederek, "Rusya'da yapılan tahlillerde bulunduğu iddia edilen antibiyotik oranı 'iz' değerdedir ve kalıntı niteliğindedir. Bu kalıntının Türkiye'deki laboratuvarlarda tespit edilmesi mümkün değildir. Yeterli teknik uzmanlık sahibi olmayanların bu bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Rusya laboratuvarının, 1,5 µg/kg olan tespitini gözden geçireceğine ve ihracatımızın en kısa zamanda yeniden başlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
‘AB STANDARTLARINDA ANALİZ YAPILIYOR'
Sütaş'tan konuyla ilgili geçen cuma akşamı yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Rusya'ya gönderdiğimiz süt tozları Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği çerçevesinde ve AB standartlarında yapılan analizler sonucunda alınan sağlık sertifikaları ile gönderilmektedir.
Doğallıktan ödün vermeyiz, tazelikten vazgeçmeyiz, böyle geldik böyle gideceğiz."
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