'THY doları 6.20 TL'ye sabitleyerek satış yaptı'

© AFP 2018 / STEFFI LOOS Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği THY reklamı yayında

Yeniçağ'ın Cumhuriyet'ten aktardığı iddiaya göre, Türk Hava Yolları (THY) doları iki ay boyunca 6.20 liraya sabitledi. THY’nin Ekim-Kasım 2018 dönemini kapsayan Shop&Miles alışveriş kataloğunda dolar kuru 6.20 olarak hesaplandı.

İki aydır bu program üzerinden alışveriş yapanlar ürünleri daha pahalıya almak durumunda kaldı. Kataloğun uçaklarda dağıtılmaya başlandığı ekim ayı başında kur 5.97 seviyesinde bulunuyordu. 1 Kasım’da ise kur 5.78 lira civarında. Kasım ayından itibaren ise kur her geçen gün düşüşünü sürdürdü. Kurun dün geldiği seviye ise 5.23 TL oldu.

'YÜZDE 18 DAHA PAHALI'

Yeniçağ'ın haberine göre sadece dünkü kur üzerinden bir hesaplama yapılırsa THY dolara bağlı olarak ürünleri yüzde 18 daha pahalı satıyor. Ekim ayı başındaki döviz kuru dikkate alındığında ise THY ürünlerini tüketiciye yüzde 4 daha pahalı sattı. Dolar/TL kasım ayı başından bu yana 5.22-5.50 TL bandında dalgalanırken, THY sadece iki ayda kurdan kaynaklı olarak müşterilerinden büyük kazanç elde etti.

© REUTERS / Murad Sezer THY, 2600 kabin memuru ve pilot alacak

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, THY’nin Ekim-Kasım 2018 dönemini kapsayan Shop&Miles alışveriş kataloğunda televizyondan, fotoğraf makinesıine, cep telefonundan bisiklete, çantadan parfüme ve takıya kadar birçok markanın yüzlerce ürün çeşidi bulunuyor. Katalogda Canon EOS M5’in fiyatı 486 bin 600 mil iken TL karşılığı 7 bin 299, dolar karşılığı da 1.177 oldu. Ancak dolar kurunu ortalama 5.25 lira olarak kabul edersek 7 bin 299 TL şu anda 1.390 dolara denk geliyor.Bu arada kurun düşmesi nedeniyle yurttaşın döviz mevduatı 31 Ağustos’tan bu yana 6.1 milyar dolar arttı. Şirketlerin ise döviz mevduatı 1.4 milyar dolar artış gösterdi.