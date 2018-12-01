CHP’den asgari ücret teklifi: 2 bin 200 lira

CHP, asgari ücretin 2 bin 200 liraya çıkarılması için Meclis’e kanun teklifi sundu.

Teklif, CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından sunuldu.

Türkiye’de asgari ücret ile çalışan sayısının oldukça yüksek düzeyde olduğu belirtilen teklifte, ücretle çalışan işçi sayısı 5 milyon 640 bin 940 kişi olduğu, kayıt dışı istihdamla beraber bu sayının 8 milyona çıktığı hatırlatıldı.

Asgari ücretlilerin korunduğu herhangi bir sistemin bulunmadığı dile getirilen teklifte, “Hali hazırdaki 2 bin 029,50 TL brüt asgari ücretten net bin 603.12 TL ele geçmektedir ve asgari ücret dört kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Hükümet ile sendikalar asgari ücret zammı için masaya oturacak.