Selçuk Bayraktar: Savaş uçakları İHA'lara dönüştü

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sempozyumda, 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA Sistemleri' başlıklı sunum gerçekleştirdi.
'TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE MİLLİ YAZILIM'
Selçuk Bayraktar, savaş uçaklarının İHA'lara dönüştüğünü, bundan sonra yapılacak bütün savaş uçaklarının insansız olacağını ifade etti. Teknolojilerin temelinde savunma sanayinin yattığını dile getiren Bayraktar, milli sistem ve teknolojilerin kritik önemini vurguladı.
'ÜLKEMİZE YABANCI BİR UÇAK SALDIRMADI'
Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi ile Baykar Firması'nın İHA ve SİHA'larla yönelik çalışmalarını, Bayraktar TB2 İHA-SİHA'yı anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, terörle mücadelede ve operasyonlarda İHA ve SİHA'ların kullanılmaya başlandığını ifade eden Selçuk Bayraktar, Afrin Operasyonu'nu örnek verdi. Bayraktar, "Ülkemize bir yabancı uçak saldırmadı. İlk defa 15 Temmuz'da kendi uçaklarımız kendi topraklarını vurdu. Pilot bize ait değildi, aynen silahlar da o yazılım sistemleri size ait değilse, günü gelir ancak sizi vurur." ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesinde milli teknoloji geliştirmek için toplumsal seferberliğin önemli olduğunu dile getirdi.
'TÜRKİYE SİHA ÜRETEN 6 ÜLKEDEN BİRİ'
Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın vizyon, misyon ve faaliyetlerinden de bahsetti. Teknofest'i hatırlatan Bayraktar, teknolojinin milli takımlarını desteklediğini söyledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecekte otonom araçlar, uzay teknolojileri, akıllı şehirler, insansı robotlar, karanlık fabrika gibi projelerin hayata geçirilmeye başlanacağını kaydetti.
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