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13:28 03 Aralık 2018
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    Selçuk Bayraktar

    Selçuk Bayraktar: Savaş uçakları İHA'lara dönüştü

    © Fotoğraf : AA
    Türkiye
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    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, "Savaş uçakları İHA'lara dönüştü. Türkiye silahlı İHA ve akıllı mühimmatını üreten 6 ülkeden biri haline geldi" dedi.

    Selçuk Bayraktar
    © Fotoğraf : AA
    Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağı, 2023’den önce inşallah
    İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velilerinin iş birliğinde Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 'Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu' Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sempozyumda, 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA Sistemleri' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

    'TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE MİLLİ YAZILIM'

    Selçuk Bayraktar, savaş uçaklarının İHA'lara dönüştüğünü, bundan sonra yapılacak bütün savaş uçaklarının insansız olacağını ifade etti. Teknolojilerin temelinde savunma sanayinin yattığını dile getiren Bayraktar, milli sistem ve teknolojilerin kritik önemini vurguladı.

    Ders Kitapları
    © AA /
    Ders kitapları, milli yazılım 'intihal.net' ile incelenecek
    Teknolojik ürünlerde yazılımın milli olması gerektiğine işaret eden Bayraktar, özellikle savunma sanayinde teknolojik ürünlerin kullanılmasının önemini vurguladı. Ülkenin bağımsızlığı ve müreffeh olması için milli yazılım ve teknolojilere ihtiyaç olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "Bugün yurt dışından gidip insansız hava aracını (İHA) aldınız. Bu noktada uçağınızda beyni olan bilgisayarın içindeki yazılım sizin değil. En gelişmiş uçağı aldığınız zaman, o bilgisayar içinde ne yazılım varsa o hükmediyor uçağa. Ülkeniz yüksek teknolojik ürünleri üretmezse müreffeh olamıyor. Sadece üretmeniz değil teknolojik ürünleri tasarlıyor da olmanız gerekiyor."

    'ÜLKEMİZE YABANCI BİR UÇAK SALDIRMADI'

    Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi ile Baykar Firması'nın İHA ve SİHA'larla yönelik çalışmalarını, Bayraktar TB2 İHA-SİHA'yı anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, terörle mücadelede ve operasyonlarda İHA ve SİHA'ların kullanılmaya başlandığını ifade eden Selçuk Bayraktar, Afrin Operasyonu'nu örnek verdi. Bayraktar, "Ülkemize bir yabancı uçak saldırmadı. İlk defa 15 Temmuz'da kendi uçaklarımız kendi topraklarını vurdu. Pilot bize ait değildi, aynen silahlar da o yazılım sistemleri size ait değilse, günü gelir ancak sizi vurur." ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesinde milli teknoloji geliştirmek için toplumsal seferberliğin önemli olduğunu dile getirdi.

    'TÜRKİYE SİHA ÜRETEN 6 ÜLKEDEN BİRİ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan İHA üssünü ziyaret etti, SİHA'ya imzasını attı
    Türkiye'nin yüzde 100 milli ve özgün tasarım olan, yüzde 93 yerli sanayi katılımı ile İHA ve SİHA'lar konusunda önemli gelişmeler gösterdiğine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Günümüzde Türkiye silahlı İHA ve akıllı mühimmatını üreten 6 ülkeden biri haline geldi. SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekatı'nda, terörle mücadelede, Kuzey Irak ve Şırnak'ta operasyonlarda İHA ve SİHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldı." diye konuştu.

    Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın vizyon, misyon ve faaliyetlerinden de bahsetti. Teknofest'i hatırlatan Bayraktar, teknolojinin milli takımlarını desteklediğini söyledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecekte otonom araçlar, uzay teknolojileri, akıllı şehirler, insansı robotlar, karanlık fabrika gibi projelerin hayata geçirilmeye başlanacağını kaydetti.

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    Etiketler:
    Silahlı İHA (SİHA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Selçuk Bayraktar, Türkiye
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