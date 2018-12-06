Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

© AA / Mustafa Kamacı Akar, bedelli askerlik takvimini açıkladı

Askerlik sistemine yönelik Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

'TEK TİP ASKERLİK' VE 'KALICI BEDELLİ'

Yeni sistemde 'tek tip askerliğe' geçilmesi ve 'kalıcı bedelli' gelmesi öngörülüyor. Buna göre ordu sistemine geçilinceye dek herkes için öngörülen askerlik hizmetinin sağlanması hedefleniyor. Üzerinde çalışılan yeni sistemde bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.