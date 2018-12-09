Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kentsel dönüşüm açıklaması: Stratejimizi hazırladık, inşallah bu ay içinde açıklayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık. İnşallah bu ay içinde bu stratejiyi de açıklayacağız ve belediyelerimize göndereceğiz" dedi.

Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Fuardaki stantları gezip, yetkililerden bilgi alan Kurum, Bakanlığının standındaki kompost gübre üretim düzeneğini de inceledi.

Fuarda Kentsel dönüşümle ilgili bir soru üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık. İnşallah bu ay içinde bu stratejiyi de açıklayacağız ve belediyelerimize göndereceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 30 şehrimizi ziyaret ettik. Ülkemizdeki tüm şehirlerdeki tarihi ve kültürel kent meydanları yenileyeceğiz. Tarihimizi ve kültürümüzü öne çıkartacak projeler yapacağız. Deprem riski bulunan konutlarımızı, planlı bir şekilde kentsel dönüşümden geçireceğiz. Bu kentsel dönüşüm projeleri de şehrin kültürüne, mimarisine ve yerel malzemesine uygun olacak. Bu projelerde kesinlikle çok katlı olmayacak. Yeni alanlarda dört-beş katı geçmeyecek. Eski alanlarda ise çevre imarına uygun sekiz-on katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Bununla ilgili Meclisimizden de bir düzenleme geçti. Artık kentsel dönüşüm projelerinde hem maddi hem de teknik anlamda belli teminatlar istiyoruz. Teminatları sağlayacak firmalarımız bu dönüşümlere girecek. Ya tamamlama sigortası ya da Bakanlığın belirleyeceği teknik ve mali kriterlere uygun firmalar bu projelere girecekler. Bu sayede de dönüşümün önünü açmış ve vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemiş olacağız."

Bakan Kurum, TOKİ'nin kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde büyük bir projelerinin olacağını bildirdi.

'ÇEVRE VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERECEĞİZ'

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman İBB Başkanı Uysal: Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız

Bir basın mensubunun "AK Parti'nin çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı"yla ilgili sorusunu Kurum, şöyle yanıtladı:

"Mart seçimlerinde çevre ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. AK Parti'mizin broşür ve pankartlarını caddelerde görmeyeceğiz. Belli saatler dışında da AK Parti seçim otobüsleri propaganda yapmayacak. Böylece, çevreci bir parti olarak hem çevre kirliliğine hem de gürültü kirliliğine karşı çok büyük bir eylem başlatmış olacağız. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."