Kayıt
20:32 09 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Murat Kurum

    Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kentsel dönüşüm açıklaması: Stratejimizi hazırladık, inşallah bu ay içinde açıklayacağız

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık. İnşallah bu ay içinde bu stratejiyi de açıklayacağız ve belediyelerimize göndereceğiz" dedi.

    Ayder Yaylası - Rize
    DHA
    Erdoğan'ın 'Rezil ettik, kirlettik' dediği Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyor
    Kurum, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

    Fuardaki stantları gezip, yetkililerden bilgi alan Kurum, Bakanlığının standındaki kompost gübre üretim düzeneğini de inceledi.

    Fuarda Kentsel dönüşümle ilgili bir soru üzerine Kurum, şunları söyledi:

    "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi hazırladık. İnşallah bu ay içinde bu stratejiyi de açıklayacağız ve belediyelerimize göndereceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 30 şehrimizi ziyaret ettik. Ülkemizdeki tüm şehirlerdeki tarihi ve kültürel kent meydanları yenileyeceğiz. Tarihimizi ve kültürümüzü öne çıkartacak projeler yapacağız. Deprem riski bulunan konutlarımızı, planlı bir şekilde kentsel dönüşümden geçireceğiz. Bu kentsel dönüşüm projeleri de şehrin kültürüne, mimarisine ve yerel malzemesine uygun olacak. Bu projelerde kesinlikle çok katlı olmayacak. Yeni alanlarda dört-beş katı geçmeyecek. Eski alanlarda ise çevre imarına uygun sekiz-on katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Bununla ilgili Meclisimizden de bir düzenleme geçti. Artık kentsel dönüşüm projelerinde hem maddi hem de teknik anlamda belli teminatlar istiyoruz. Teminatları sağlayacak firmalarımız bu dönüşümlere girecek. Ya tamamlama sigortası ya da Bakanlığın belirleyeceği teknik ve mali kriterlere uygun firmalar bu projelere girecekler. Bu sayede de dönüşümün önünü açmış ve vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemiş olacağız."

    Bakan Kurum, TOKİ'nin kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde büyük bir projelerinin olacağını bildirdi.

    'ÇEVRE VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERECEĞİZ'

    Mevlüt Uysal
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İBB Başkanı Uysal: Zorla kimseye kentsel dönüşüm yaptırmayacağız
    Bir basın mensubunun "AK Parti'nin çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı"yla ilgili sorusunu Kurum, şöyle yanıtladı:

    "Mart seçimlerinde çevre ve gürültü kirliliğine son vereceğiz. AK Parti'mizin broşür ve pankartlarını caddelerde görmeyeceğiz. Belli saatler dışında da AK Parti seçim otobüsleri propaganda yapmayacak. Böylece, çevreci bir parti olarak hem çevre kirliliğine hem de gürültü kirliliğine karşı çok büyük bir eylem başlatmış olacağız. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."

    Etiketler:
    açıklama, kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bedelli askerlik
    Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi
    Karikatür
    Trump, ABD’nin güney sınırının güvenlik maliyetini açıkladı
    İnfografik
    2018'in en güçlü 15 ordusu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet