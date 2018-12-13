Afrin'de bir Türk askeri hayatını kaybetti

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri de yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYONA BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BAŞLIYORUZ' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır" demişti.
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