Afrin'de bir Türk askeri hayatını kaybetti

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG'liler tarafından açılan ateş sonucunda bir Türk askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: Birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başlıyoruz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YPG'liler Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu. Atışlar sonrası bir asker yaşamını yitirdi. Açıklamaya göre bölgedeki TSK unsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verilirken, belirlenen YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYONA BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BAŞLIYORUZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır" demişti.