Erdoğan: Rusya'yla ticarette yerel paraya geçiş için 2 yıllık eylem planı hazırladık

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yla ticarette yerel paraya geçiş ve vize muafiyeti konularına değindi.

Erdoğan, "Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılması ve barter ticaretinin geliştirilmesi için 12 ülke nezdinde girişimlerde bulunduk. Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya Federasyonu ile ilgili 2 yıllık eylem planları oluşturduk" dedi.

'VİZE MUAFİYETİ GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK'

Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden uygulamasından yana olduklarını da anlatan Erdoğan, ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Rusya ile vizelerin kolaylaştırılması veya muafiyeti görüşmeleri gerçekleştirileceğinin altını çizdi.