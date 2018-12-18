Konkordatoya başvuran ilk firmaydı: 75’ten fazla bayili Çıtır Usta iflas etti

© Fotoğraf : Twitter Konkordato ilan eden şirket sayısı açıklandı

2003'ten bu yana faaliyet gösteren Çıtır Usta'nın, üç ülke, 25 şehir ve 60'dan fazla noktada restoran ağı bulunuyor.

Diken'in haberine göre iflas erteleme sisteminin yerine ‘kurtarma anlaşması kurumu'nun yürürlüğe girmesiyle, Çıtır Usta konkordatoya başvuran ilk firma olmuştu.

Şirket 29 Mart 2018'de konkordato için mahkemeye başvurmuştu. Şirkete yönelik hacizlere karşı tedbir kararının yanısıra üç aylık mühlet kararı verilmiş ve şirket faaliyetlerinin denetimi için komiser heyeti atanmıştı.

Ancak konkordato komiserlerinin verdiği raporlar neticesinde firma için iflas kararı verildi. Karar 30 Kasım'da Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmada alındı.

Şirketin tasfiye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.