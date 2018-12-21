Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynak: ABD’ye S-400’leri incelemeyi teklif etmedik

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak "ABD tarafı ile olan görüşmelerde F-35'lerin zarar görmesi ve uçaklarla ilgili hassas bilgilerin açığa çıkarılmaması için S-400'lerin NATO sistemlerinden bağımsız olarak kullanılacağını doğruladık" dedi.
S-400'lerin satın alınmasının F-35 anlaşmasını etkilemeyeceğini belirten kaynak, bu amaçla çeşitli tedbirlerin alındığını ve teknik uzmanların ikili görüşmeler gerçekleştirebileceğini ifade etti.
'TÜRKİYE, S-400'LERİ ALMA KARARINDAN VAZGEÇMEDİ'
Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, Türkiye'nin Washington'ın bu konu atacağı adımları bekleyeceğini de vurguladı.
Yetkililerden biri, "Türkiye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alma kararını değiştirmedi" dedi ve şöyle devam etti: "Müttefiki olarak, ABD Türkiye'ye satışı gerçekleştirmeli… ancak onların onayını bekliyoruz."
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