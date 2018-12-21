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16:30 21 Aralık 2018
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    S-400 Triumf hava savunma sistemi

    Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynak: ABD’ye S-400’leri incelemeyi teklif etmedik

    © AP Photo / Pavel Golovkin
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD’ye Rusya’dan satın aldığı S-400’leri inceleme gibi bir teklifte bulunmadıklarını, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Bloomberg: Türkiye, ABD’ye S-400’leri inceleme teklifi sundu
    Daha önce Bloomberg'in haberinde Türkiye'nin ABD'ye Rusya'dan aldığı S-400'leri inceleme teklifi sunduğu iddia edilmişti.

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak "ABD tarafı ile olan görüşmelerde F-35'lerin zarar görmesi ve uçaklarla ilgili hassas bilgilerin açığa çıkarılmaması için S-400'lerin NATO sistemlerinden bağımsız olarak kullanılacağını doğruladık" dedi.

    S-400'lerin satın alınmasının F-35 anlaşmasını etkilemeyeceğini belirten kaynak, bu amaçla çeşitli tedbirlerin alındığını ve teknik uzmanların ikili görüşmeler gerçekleştirebileceğini ifade etti.

    'TÜRKİYE, S-400'LERİ ALMA KARARINDAN VAZGEÇMEDİ'

    Kırım- S-400
    © Sputnik /
    'Türkiye, S-400 verilerini ABD'yle paylaşmaya ilgi duymuyor'
    Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki Türk yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasına onay vermesini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın alma kararından vazgeçmediğini söyledi.

    Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, Türkiye'nin Washington'ın bu konu atacağı adımları bekleyeceğini de vurguladı.

    Yetkililerden biri, "Türkiye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alma kararını değiştirmedi" dedi ve şöyle devam etti: "Müttefiki olarak, ABD Türkiye'ye satışı gerçekleştirmeli… ancak onların onayını bekliyoruz."

    Etiketler:
    S-35, S-400, Reuters, Bloomberg, Sputnik, ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO, Washington, Türkiye, ABD, Ankara, Rusya
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