Kayıt
20:20 21 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna operasyonu bekletiyoruz

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 721

    ABD Başkanı Trump'la görüşmesi sonrasında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu bekletme kararı aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bu ucu açık bir bekleme süreci değil" dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda hem PKK/PYD'yi hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'bir kaç gün içinde başlayacak' dediği Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatın yakın zamanda yapılmayacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'la yaptıkları görüşme sonrası harekatı bir süre bekletme kararı aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

    Menbiç'teki ortak devriye görevinde ABD ile Türkiye askerleri konuşurken
    © REUTERS / Courtesy Arnada Jones/U.S. Army
    ABD askerleri Suriye'den çekilmeye başladı: 'Trump'ın önünü Erdoğan açtı'
    "Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir."

    Erdoğan, "Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek, nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusuna ve Mehmetçiklere sahibiz" ifadelerini kullandı.

    'IMF'YE BORCU SIFIRLADIK, HERHANGİ BİR İLİŞKİMİZ KALMADI'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan: IMF borcumuzu sıfırladık, şimdi onlar bizden borç istiyor
    '500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Tesis ettiğimiz ve adeta gözümüz gibi koruduğumuz istikrar ve güven ortamı sayesinde Türkiye, adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ümit verici birtakım adımlar atıldı ancak tek parti hükümeti bunları akamete uğrattı.

    — Dışardan dayatılan formülleri de, bedeli kurşun gibi ağır olan borçlanma yöntemlerini de bir kenara bıraktık. 2013 yılında IMF'ye olan borcu sıfırladık. Şu anda bizim IMF'le bu noktada herhangi bir ilişkimiz kalmadı, bitti o dönem.

    — Biz ülkemize güvendik, güvendikçe, milletimize ram oldukça başarıların yağmur olup Türkiye'nin üzerine yağdığını gördük. Türkiye kendine güvendikçe bölgesinde ve dünyada gücü ve itibarı artan bir ülke haline geldi.

    'SATIN ALMA PARİTESİNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 13. EKONOMİSİYİZ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kaynak
    Erdoğan: Türkiye'nin ekonomi performansı dünya çapında bir efsanedir
    - İş adamı için söz önemlidir ama rakam daha önemlidir. Bunun için söylediklerimizi esasında sizlerin de yakından takip ettiğine inandığım rakamlarla desteklemek istiyorum. Mesela geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5.7 büyüdü. Ülkemize gelen yatırımların tutarı 200 milyar doları geçti.

    — Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz.

    — Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz.

    — Cari işlemler dengemizde de ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor. Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız.

    'TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA DESTAN YAZIYOR'

    — Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru ilerlemektedir.

    Beyaz Saray
    © REUTERS / Yuri Gripas
    Beyaz Saray: Trump, Suriye'den çekilme kararını Erdoğan'a bildirdi
    - Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı, dış politikada destan yazmaktadır, destan. Hem diplomatik anlamda, hem askeri anlamda hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında bunu başarmış olan bir Türkiye var. Hazmedemeyenler yok mu var. Bunlar da dışarda olmaktan çok içerde. Bunlar hazımsız. Bunları aslında gastrologlara göstermek lazım.

    — Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Bölgenin güvenliği bizim için esastır. Gerek Rusya gerek İran'la birlikte bölgede attığımız adımların hedefi, güvenliği tesis etmektir.

    — Suriye topraklarını huzura kavuşturma işini bizzat üstlenmek mecburiyetinde kaldık. Samimi olan Arabı Kürdü Türkmeni hepsi ne diyorlar, 'Türkiye gelsin' Niçin? Çünkü Türkiye'ye inanıyorlar, Türkiye'ye güveniyorlar.

    'RUSYA'YLA YAKIN İLİŞKİLERİMİZ FIRAT'IN BATISINI İSTİKRARA KAVUŞTURDU'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Putin yıl sonu basın toplantısı düzenledi: Türkiye NATO üyesi olmasına karşın bağımsız bir dış politika izliyor
    - Rusya'yla tesis ettiğimiz yakın ilişki ve gerçekleştirdiğimiz operasyonlar Fırat'ın batısını istikrara kavuşturmamızı sağladı.

    — Suriye krizinin başından beri Amerika'yla yürüttüğümüz diplomasi trafiği sonuçları itibariyle maalesef istediğimiz noktaya gelmemişti. Ama şimdi o da arzu edilen seviyeye geliyor. Özellikle Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kişisel olarak Sayın Trump'la Suriye meselesinde pek çok noktada aynı kanaatleri paylaştığımızı gördük. Ancak bu görüş birliğinin sahaya yansıması oldukça geç oldu ama oldu.

    'TRUMP 'DEAŞ'I SİZ TEMİZLER MİSİNİZ?' DEDİ'

    — Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadarki en açık sözleri Amerika yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız 'sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş' der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle, bu sözleri ihtiyatla karşılıyoruz. Aslında geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almış ve bunu kamuoyuna açıklamıştık.

    Donald Trump, Ağustos 2018'de New York'taki Fort Drum Üssü'nde askeri tatbikat izlerken
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump'tan 'Suriye'den çekilmeme niye şaşırdınız' tweeti
    - Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek.

    — Nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusu'na ve Mehmetçiklere sahibiz.

    — Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir.

    — Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım.

    İlgili konular:

    Bakan Akar: Önümüzde Menbiç ve Fırat'ın doğusu var, yoğun çalışıyoruz
    'Fırat'ın doğusu ile Tanf'taki ABD'ye ait 'gri' bölgeler, barışçıl çözüm sürecini baltalıyor'
    ABD Dışişleri: Trump Türkiye'ye Fırat'ın doğusu için yeşil ışık yakmadı
    Fırat'ın doğusuna harekat: 'Trump, Erdoğan'a 'ilk atağı gerçekleştirme' izni verdi'
    Etiketler:
    Askeri harekat, Ekonomi, TSK, Özgür Suriye Ordusu, YPG, PYD, PKK, IŞİD, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusu, Türkiye, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    150 yıl önce Süryani Mimar Lole tarafından yapılan Güzelşeyh Kasrı
    150 yıllık kasrın talihsiz kaderi
    Karikatür
    'IŞİD'e karşı tarihi zaferlerden sonra, askerlerimizin eve dönme zamanı geldi'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet