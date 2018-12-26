Yurt dışından getirilecek bazı elektronik cihazlara bandrol ücreti uygulanacak

'Ticari ithalat maksadı dışında’ yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2019'da bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus ve 2019 yılı için geçerli olmak üzere bandrol ücreti alınmasına karar verildi.
Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.
Ayrıca, yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek.
Öte yandan bandrol ücretleri radyo ve radyo alıcıları için 1-2 euro, videolar için 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) için 7 euro olarak tespit edilirken, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek.
Bunların dışında kalanlar için de 2-18 euro bandrol ücreti tespit edildi. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.
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