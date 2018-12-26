Kayıt
18:46 26 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Jokey

    Jokeylerden grev kararı: 1 Ocak'tan itibaren at binmiyoruz

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 84

    20 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan karar nedeniyle kazançlarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi jokeylerin tepkisine yol açtı. Halis Karataş, Selim Kaya gibi önemli jokeylerin imzasıyla TJK'ya verilen dilekçede 1 Ocak'tan itibaren at binmeme kararı alındığı belirtildi.

    Gazi Koşusu
    © AA /
    Gazi Koşusu'nun tarihi de erken seçim yüzünden değişecek
    Türkiye'nin en önemli jokeylerinin imzasıyla yayınlanan bildiriye göre, 1 Ocak'tan itibaren grev kararı alan jokeyler 20 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan kararın geri alınmaması halinde at binmeyeceklerini açıkladı.

    Yeni yönetmeliğe göre kazançları önemli ölçüde azalacak olan jokeylerin, kazanım paylarının tabelanın tüm dereceleri için yüzde 10'dan birincilikte yüzde 10, ikincilikte yüzde 7, üçüncülükte — dördüncülükte ve ikramiye varsa beşincilikte yüzde 5 olarak düzenlenmesine karar verilmişti.

    Sözcü Skor'da yer alan habere göre, Türkiye'nin önde gelen jokeyleri Halis Karataş, Selim Kaya, Ahmet Çelik, Özcan Yıldırım ve Gökhan Kocakaya'nın da bu karara uyacak isimler arasında olması dikkatleri çekti.

    Jokeyler tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

    "Yarış kamuoyunun bildiği üzere; 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği ile Jokey Montlarında ciddi bir indirime gidilmiştir. Bu gelişme Türkiye'de at binen biz jokeyler tarafından büyük bir şok ve şaşkınlıkla karşılanmıştır!

    Milli Piyango
    © AA /
    Varlık Fonu'na devredilen Milli Piyango ve TJK'ye, Yunanistan'dan talip çıktı
    Yaşanan bu gelişmenin akabinde, yapılan bu değişikliğin gerekçelerini öğrenmek, konunun muhatabı olan jokeylerin düşüncelerini aktarmak ve meslektaşlarımızı ilgilendiren bazı konularda yardım talep etmek amacıyla Dernek Başkanımız Ertul Cankılıç vasıtasıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına ve diğer ilgili mercilere görüşme talebinde bulunulmuş, ancak maalesef bu talebimiz kabul görmemiştir.

    Biz jokeylerin ve özellikle genç kuşak jokey ve aprantilerin istikbalini olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğümüz bu değişiklik sonrası karşı karşıya kaldığımız durumu değerlendirmek amacıyla 22 Aralık 2018 Cumartesi günü acil bir toplantı düzenledik.

    'AT BİNMEME KARARI ALMIŞ DURUMDAYIZ'

    Kamuoyunun takdir edeceği gibi bir anda ve çok hızlı bir şekilde değiştirilen ve yürürlüğe giren kararlar, hepimizi panik havasına soktu. Bu şartlar altında yaptığımız toplantıda bütün jokeylerin çok zor duruma düşeceği konusunda fikir birliği yaparak, 1 Ocak 2019 Salı gününden itibaren kendi hür irademizi kullanarak at binmeme kararı almış durumdayız.

    En kısa süre içerisinde bu yönetmelikteki biz jokeyleri ilgilendiren bazı konuların düzeltilmesini talep eden ve aynı zamanda diğer istek ve şikâyetlerimizi de belirten bir dilekçeyi, TJK Başkanlığına, Yüksek Komiserler Kuruluna ve muhatabımız olan diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeyi amaçlıyoruz.

    'UMUTLUYUZ VE BEKLEMEDE KALACAĞIZ'

    Beklentimiz; bu dilekçemize olumlu sonuçlarla en kısa sürede geri dönüş yapılmasıdır. Bu noktada umutluyuz ve beklemede kalacağız. Bu kurumlardan gelecek cevaplara göre önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğimize tüm jokeyler olarak hep birlikte karar vereceğiz.

    Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

    1 Ocak'tan itibaren kendi hür iradesi ile Deklare olmak istemeyen jokeylerin isim listesi ise şu şekilde:

    Halis Karataş — Selim Kaya — Sadettin Boyraz — Erhan Yavuz — Mehmet Kaya — Özcan Yıldırım — Ahmet Çelik — Akın Sözen — Gökhan Kocakaya — Uğur Polat — Deniz Yıldız — Nurettin Şen — Onur Öztürk — Müslüm Çelik — Mustafa Çiçek — Gökhan Yıldız — Furkan Yüksel — Kadir Tokaçoğlu — Gökhan Gökçe — Barış Kurdu — Tolga Yıldız — Murat Gündüzeli — Ferit Yardımcı — Sinan Özen — Onur Yıldız — Mehmet Akyavuz — Furkan Yüksel — Hışman Çizik — Halef Katı — Hakan Yıldız — Nevzat Avcı — Hüseyin Şimşek — Dorukhan Palaur — Vahdettin Kaplan — İsmail Katı — Çetin Taş — Mücahit Bayır — İsmail Dinar — Burak Akçay — Mahsun Demirbaş — Onur Atmaca — Sinan Çetin — Yunus Emre Yüksel — Mahsun Turan — Fatih Rüstem Bebek — Doğukan Sav — Doğukan Aydoğan — Çetin Ok — Muharrem Ok — Adem Aslan — Halil Ketme — Halil Parıldar — Halil Altın — Adem Aslan — Sercan Tırpan — Tugay Alıcı — Alican İşleyen — Harun Kılıçaslan — Recep Karakaya — Delil Korkmaz — M.A..Solmaz — Galip Kılıç — İsmail Katı — Ahmet Oluk — Alperen Oluk — Mustafa Tarhan — Umut Barlık — Caner Tepe — Alican İnan — Alaattin Küründük — O. Şevket İrtiş — Mehmet Gönültaş — Mertcan Çelik — Arif Okan Pazar — Atakan Cem Dağdeviren — Furkan Him — Ayhan Kurşun — Hüseyin Şanlı — Kemal Kurt — Samet Erkuş — H. İbrahim Akkaya — Mehmet Doğan — Remzi Doğan — M. Fatin Aslan — Hüseyin Altunkılıç — M. Ünlü — M. Işık — İsa Katar — İsa Akyavuz — Ahmet Aslan — Vedat Kızmaz- Burak Averbak — Selim İpek — Ali Kaçmaz — Yusuf Aktaş — Mazlum Pirdemir — Sinan Güleryuzler

    Etiketler:
    açıklama, grev, jokey, Resmi Gazete, TJK, Gökhan Kocakaya, Özcan Yıldırım, Ahmet Çelik, Selim Kaya, Halis Karataş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Koreler ulaştırma projeleri için temel atma töreni düzenledi
    Kuzey ve Güney Kore ulaştırma projeleri için temel atma töreni düzenledi
    Karikatür
    'IŞİD'e karşı tarihi zaferlerden sonra, askerlerimizin eve dönme zamanı geldi'
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet