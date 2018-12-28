Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG, dünyanın en fazla kamu ihalesi alan 10 şirketi arasında

Her yıl ülkelerin devlet ve özel sektör yatırımlarını, projelerini ve taahhütlerini raporlaştıran Dünya Bankası'nın verilerine göre, Türkiye altyapı yatırımlarında en fazla yatırım yapan ve proje geliştiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye altyapı yatırım listesinde 143 milyar dolar ile Brezilya, Hindistan ve Çin'den sonra dördüncü sırada, altyapı projeleri sayısı bakımından ise Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin'den sonra geliyor.
▪️Limak Holding— euronews Türkçe (@euronews_tr) 28 Aralık 2018
▪️Cengiz Holding
▪️Kolin Grubu
▪️Kalyon Grubu
▪️MNG Holding
Türkiye'den 5 inşaat firması dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında yer aldı
➡️https://t.co/R9LENWMjYh Kaynak: Dünya Bankası pic.twitter.com/6JkZyFN5lm
Euronews'ta yer alan habere göre, en fazla yatırım yapılan altyapı alanları ise elektrik, yol, su ve kanalizasyon, liman, doğal gaz, havaalanı ve demiryolu hatları olarak sıralanıyor.
Dünya Bankası'nın söz konusu raporunda yer alan özel şirketlerin ilgili projelerin en az yüzde 15'lik hissesine sahip oldukları belirtiliyor.
Altyapı yatırımlarında ilk 10'a giren Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG adlı Türk inşaat firmaları 'Avrupa ve Orta Asya' bölgesinde ise en fazla proje alan, yatırım yapan ya da yatırım yapma taahhüdünde bulunan şirket listesinde ilk sırada yer alıyor.
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