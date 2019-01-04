Pakistan Başbakanı Han, Anıtkabir'de: Burada Atatürk'e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Han'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Han, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

© AA / Abdullah Doğan Pakistan Başbakanı İmran Han, Konya'da

Han, deftere şunları yazdı: "Burada, 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından ve öngörülü liderlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı göstermek için bulunmak benim için büyük onur. (Atatürk) Türk halkına en zorlu zamanlardan birinde önderlik ederek Türk ve aslında dünya tarihini değiştirdi ve dünya genelinde sömürgeciliğe karşı mücadele edenler için ilham kaynağı oldu. O cesaret, güç, direnç, hoşgörü ve bilgeliğin somut bir örneğiydi.

Pakistan'ın kurucusu Kaidi Azam Muhammed Ali Cinnah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 'Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri' diye nitelemişti.

Pakistan hükümeti ve halkı adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en derin hayranlık ve saygılarımı iletiyorum.

Onun, Türk milletinin bağımsızlığı ve birliği için verdiği şanlı mücadelesi, sonsuza dek tarih kitaplarında kayda geçen en parlak bölümlerden biri olarak kalacak."