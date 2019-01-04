'Notere giden 67 yaşındaki kadın, katibin polis eşi tarafından dövüldü'

Trafik kazasında vefat eden kızıyla ilgili vekalet işlemleri için notere giden 67 yaşındaki Fatma Çamur, noter katibinin polis olduğu ileri sürülen eşi tarafından darp edilerek ayağının kırıldığını, kızının da kulak zarının patladığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fatma Çamur, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 21 Aralık 2018'de bir otobüsün kaza yapması sonucu kızı Zahide Altınok'un ölümüyle ilgili avukata vekalet vermek için Beyoğlu'nda bir notere gittiğini belirtti.

Çamur, kızları Semra Yetiş ve Selda Çamur ile oğlu Güven Çamur ile gittikleri noterde, noter katibi olarak bildikleri bir kadının vekaletnameyi hazırladığını, oğlu ve kızlarının vekaletnameyi imzaladığını, sıra kendisine gelince de evrakı 'Okudum' yazıp imzalaması gerektiğinin söylendiğini ifade etti.

© Fotoğraf : DHA Fatma Çamur, hem katipten hem de polis eşinden şikayetçi oldu.

Çamur, yaşlı olduğundan 'Okudum' kelimesini yazmakta zorlanınca noter katibinin kendisine bağırmaya başladığını öne sürdü

Noter katibi kadına bağırmamasını söylediğini belirten Çamur, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

'AYAĞIM KIRILDI, KIZIMIN KULAK ZARI PATLADI'

© Fotoğraf : AA Taciz şikayetinde bulunan kadınlara dayak atan polis: Yasaların verdiği yetkiyi kullandım

"Bu sırada oğlum Güven de 'Anneme neden bağırıyorsun?' diye sordu. Kadın, polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim eşini arayıp olay yerine çağırdı. Kapıya çıktığımda noter katibinin eşi olan polis memuru, oğlum Güven Çamur'a saldırdı. Polis, oğlumu yere yıktı. Sonra bana ve kızıma saldırdı. Beni yere yıkıp ayağıma tekmeyle vurduğu için ayağım kırıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldım. Kızım Semra'nın bu darp sonucunda kulak zarı patlamıştır. Duyma güçlüğü çekmektedir. Oğlum Güven de gece gözaltına alındı. Bize darp uygulayan polis memuru bize vururken parmağını çatlatmış, bununla ilgili de hastaneye yatmış. Bu şekilde görevlerini kötüye kullanarak bir suçum olmadığı halde beni ve çocuklarımı darbeden noter katibi ve eşi A.E'den şikayetçiyim.''

Savcılığa suç dilekçesini verdikten sonra tekerlekli sandalyede basın mensuplarına açıklama yapan Çamur, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ayağı alçıda olan ve yüzünde morluklar bulunan Çamur, kendilerini darp eden polisten şikayetçi olduklarını ifade etti.